El juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, reanudó este lunes la audiencia en la que evalúa el pedido de la fiscal Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato, para que se imponga el impedimento de salida del país para la ex primera dama Nadine Heredia por el plazo de 18 meses. Esto en el marco de la investigación sobre la licitación del gasoducto del sur.

Como se informó, el magistrado tomó la decisión el último viernes 27 a fin de que la fiscalía tenga tiempo para revisar los 36 nuevos elementos de descargo presentados por la defensa legal de la esposa del expresidente Ollanta Humala.

La audiencia inició con la participación del abogado de la ex primera dama, quien solicitó al juez desestimar el requerimiento fiscal. “La señora Heredia no tiene la intención de viajar, sino que ella necesita estar en el país porque tiene citas médicas programadas”, dijo Jefferson Moreno entre sus argumentos.

Durante su réplica y al insistir en su pedido, la fiscal Mori se refirió a una declaración que dio Heredia el 5 de diciembre: “La señora Nadine fue preguntada a qué se dedica e indicó que solo a sus hijos. En ningún momento indicó que tiene arraigo laboral”. En esa línea, refirió que su hipótesis se centra en un “concierto de voluntades para favorecer a Odebrecht y una injerencia de Nadine Heredia manifestada en actos ejecutivos, como reuniones con funcionarios de ProInversión a cargo del proceso de licitación, reuniones con funcionarios de Odebrecht, específicamente Jorge Barata”.

Moreno insistió en que su patrocinada se dedica “prioritariamente” a sus hijos y que, además, “tiene una labor” en el Partido Nacionalista Peruano como parte del Comité Ejecutivo Nacional. “La madre de la señora Heredia ayuda con el pago del colegio [de los hijos de la investigada]. Por ejemplo, la señora fiscal ha dicho tienen abogados reconocidos: a mi me conoce mi familia, señor juez, por mi no es. No podrían decir que acá hay un gasto adicional”, añadió..

Tras sustentar su posición, Moreno se retiró y el juez dio paso a los alegatos del abogado de otro de los investigados en el caso.

Información previa

Jefferson Moreno, abogado de Heredia Alarcón, presentó elementos referidos a notas periodísticas, declaraciones y documentos que, según dijo, acreditan el arraigo de su patrocinada.

Como se sabe, Nadine Heredia es investigada por el presunto delito de colusión. Mori sostiene que la ex primera dama tuvo injerencia en la licitación del gasoducto del sur durante el gobierno de su esposo.

“Se le atribuye actos de ejecución durante el gobierno de Ollanta Humala a efectos de favorecer a la empresa Odebrecht. Asimismo, se le atribuye su injerencia en el proceso de licitación a través de la designación y nombramiento de ministros, me refiero al señor Eleodoro Mayorga”, manifestó Mori el lunes 23, cuando se iniciaron las sesiones para evaluar su requerimiento.

Asimismo, el último viernes, la fiscal señaló a la prensa que, a su juicio, existe peligro de fuga en Heredia.

El último 12 de diciembre, en Brasil, Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, declaró ante la fiscal Mori que se reunió “como cuatro veces” con Nadine Heredia durante el proceso de licitación del proyecto.