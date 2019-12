Ante el Poder Judicial, el equipo especial Lava Jato que investiga el proceso de licitación del gasoducto sur peruano sostuvo que Nadine Heredia tuvo injerencia en dicho proyecto, durante el gobierno de su esposo Ollanta Humala.

La fiscal Geovana Mori, a cargo de la investigación por presunta colusión, solicitó al juez Jorge Chávez Tamariz que declare fundado el pedido de impedimento de salida del país contra Heredia por un plazo de 18 meses.

Mori indicó que a Nadine Heredia también se le atribuye la designación y nombramiento del entonces ministro Eleodoro Mayorga.

“Se le atribuye actos de ejecución durante el gobierno de Ollanta Humala a efectos de favorecer a la empresa Odebrecht. Asimismo, se le atribuye su injerencia en el proceso de licitación a través de la designación y nombramiento de ministros, me refiero al señor Eleodoro Mayorga”, manifestó.

La fiscalía presentó la declaración de un testigo protegido que dio cuenta de las reuniones de Heredia con funcionarios de Odebrecht, que datan del 2010.

Además, informó sobre los testimonios de exfuncionarios de Pro Inversión que también implican a Heredia en el proyecto del gasoducto. También sobre la versión de Mario Antonio Nicolini del Castillo, experto en temas de gas y petróleo, quien indicó que fue convocado a Palacio de Gobierno en el 2013.

“[...] Me llamaron por mi experiencia en gas y petróleo, para formar parte de un comité pro seguridad energética que se iba a constituir, y que efectivamente se constituyó. Yo no acepté el cargo, pero era una propuesta para presidir el comité de Pro Inversión para el gasoducto sur peruano. En esa reunión conversé con ella [Nadine Heredia], tenía a la mano mi currículum vitae, yo no se lo había entregado, y me preguntó si quería presidir el comité pro seguridad que se iba a armar recién, pero yo le contesté que no estaba interesado”, declaró.

El equipo especial presentó al juzgado la reciente declaración de Jorge Barata, brindada hace unas semanas en Brasil ante los fiscales peruanos. Este habló sobre la participación de Heredia en el proyecto.

“El hecho de aportar a una campaña abre oportunidades para que después puedas pedir una reunión. En el caso del gasoducto era el proyecto emblemático del gobierno de Ollanta Humala. Odebrecht en el Perú no estaba involucrada en el tema del gas, no había tenido en ese país experiencias previas, lo que la debilitaba como postor calificado”, sostuvo Barata.

De acuerdo al testimonio leído por la fiscal en audiencia, el exejecutivo de Odebrecht dijo que para “superar estas dificultades” trabajó en las “relaciones político-estratégicas” en el país, tras indicar que se hizo “necesario” realizar reuniones en distintas escalas de gobierno.

“He tenido reuniones en Palacio incluso con Marcelo Odebrecht, reuniones que hemos tenido con ministros responsables en ese entonces, como Jorge Merino, con Eleodoro Mayorga, con la propia señora Nadine Heredia, donde normalmente se llevaban varios puntos porque Odebrecht tenía una lista bastante larga de intereses e inversiones”, dijo.

—Más información—

En declaraciones a la prensa, la fiscal Geovana Mori, señaló que el caso se encuentra en etapa preliminar. “Vence en febrero del próximo año. Por lo tanto, el Ministerio Público ha creído conveniente recurrir a este mecanismo [impedimento de salida] para asegurar y arraigar a los investigados”, dijo.

La fiscalía desistió de solicitar impedimento de salida del país para Luis Ortigas, Rosa María Ortiz, Percy Oliva Lazo, Omar Dueñas Cárdenas, Patricia Díaz y Alfredo Dammert, dado los avances de la investigación y los nuevos elementos, apuntó la fiscal. La audiencia se reanuda el viernes 27.