Cuando Edwin Donayre afirmó que no temía ir a la cárcel

El general en retiro Edwin Donayre (Alianza para el Progreso) viene siendo buscado por la Policía Judicial desde el jueves para hacer cumplir la sentencia en su contra de cinco años de prisión efectiva por el caso denominado ‘Gasolinazo’. No se ha puesto a derecho ante las autoridades.

Ayer la Policía Judicial fue a su domicilio para arrestarlo, pero no lo ubicó. Tampoco fue al Congreso cuando se debatió el levantamiento de su inmunidad. Donayre Gotzch fue hallado culpable del delito de peculado, por un caso que data de 2006, cuando estuvo a cargo de la Región Militar Sur. Esta es una de las unidades del Ejército en donde se denunció el robo de combustible.

► Ministerio de Defensa retirará las condecoraciones a Edwin Donayre

► Edwin Donayre no ha salido del país, según registro migratorio



El ‘Gasolinazo’ es un proceso que tardó más de 12 años. Sin embargo, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Donayre comenzó a discutirse en agosto de 2018, cuando, ─ya como congresista─ fue sentenciado en primera instancia.

─Posturas─

La resolución fue emitida por la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima; y se solicitó autorización al Congreso para arrestar a Donayre.

En aquel momento, en un accidentado pronunciamiento, Donayre manifestó su disposición de cumplir con lo que digan las autoridades, al mismo tiempo que anunciaba su decisión de apelar la medida.

Fue el 28 de agosto de 2018, al día siguiente de conocerse la resolución de la sala. Llegó acompañado de sus simpatizantes, y se apostó frente al Palacio Legislativo de la avenida Abancay.

“Que investiguen y, si me tengo que ir [a la cárcel], en buena hora. Yo no le tengo de verdad ningún temor. Pero sí que carguen en su conciencia aquellos jueces”, comentó Donayre.

En esa ocasión, la prensa le consultó si iba a pasar a la clandestinidad como lo hizo su colega Benicio Ríos, otro congresista de APP sentenciado a cárcel efectiva. Entonces el parlamentario indicó que no, puesto que confiaba en el fallo de la segunda instancia.

“Yo no entiendo, pero sí sigo confiando en el Poder Judicial porque debe haber gente justa, responsable, y se apelará a las instancias”, expresó.

Pues bien, desde que se dictó la medida en su contra (y se inició el proceso en el Congreso), el parlamentario no ha tenido muchos pronunciamientos en la prensa sobre su caso.

En una entrevista en diciembre de 2018 en RPP, refirió que saldría “como héroe” con resolución de la segunda instancia. “Pero obviamente [me voy a someter a la justicia]. Por qué le voy a rehuir. No hay que rehuir la justicia, pero sí la injusticia, el atropello, el abuso”, indicó Edwin Donayre.

Aunque también refirió: "Yo no me he puesto en un escenario de rehuir la justicia. Yo rehúyo la injusticia, la arbitrariedad, el abuso".

Un mes antes, interrumpió en el pleno del Congreso para solicitar públicamente al presidente del Poder Judicial una audiencia y mayor celeridad en la vista de su apelación.

(Video: Canal N)

“No le tengo miedo a la cárcel, no le tengo miedo a la cárcel y ni siquiera a la muerte”, insistió sobre el tema.

La Corte Suprema ratificó este lunes la condena de 5 años contra el representante de Alianza para el Progreso. El jueves, el Congreso oficializó el levantamiento de su inmunidad. Edwin Donayre se encuentra no habido.