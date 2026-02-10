Caso Jerí: Elvis Vergara informa que el empresario chino Zhihua Yang no se presentará ante la Comisión de Fiscalización

La Comisión de Fiscalización del Congreso esperaba recibir este miércoles 11 de febrero a los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, en el marco de las indagaciones por las reuniones no registradas que sostuvieron con el presidente José Jerí. Sin embargo, el titular del grupo, Elvis Vergara, informó que Yang no acudirá.

En declaraciones al programa Prueba de Fuego de RPP, Vergara detalló que el empresario remitió un documento en el que comunica su decisión.

“La carta que envía el cuestionado empresario Zhihua Yang (...) que dice que no va a asistir a la comisión de Fiscalización porque él va a cumplir con el Ministerio Público primero. Y segundo, que no se le puede citar porque es ciudadano chino y no puede ser interrogado así nomás”, afirmó.

El legislador cuestionó esa postura. “Evidentemente hay una suerte de evasión de la justicia. De parte del señor Zhihua Yang que no quiere colaborar”, agregó.

Respecto a Ji Wu Xiaodong, Vergara indicó que cuando personal de la comisión acudió al inmueble donde cumpliría arresto domiciliario no lo encontró.

“Cuando fuimos a notificarle en el lugar donde estaría cumpliendo arresto domiciliario, no se le encontró. No se encontró a nadie (...) Directamente el personal de la comisión fue y la sorpresa es que no había nadie, es un inmueble que no está habitado. Aquí la pregunta a la Policía: ¿Quién está a cargo de que esté custodiando? que se cumple el arresto domiciliario”, señaló.

Precisó que Xiaodong participará en la sesión de manera virtual, vía Zoom.

La citación se da luego de que se revelara que el presidente José Jerí sostuvo reuniones con Yang fuera de los registros oficiales de Palacio de Gobierno.

En enero se informó que el mandatario se reunió con el empresario el 26 de diciembre en un chifa de su propiedad, en San Borja, y el 6 de enero en una tienda del Centro de Lima que había sido clausurada por la Municipalidad de Lima. En el primer encuentro también participó Ji Wu Xiaodong.

Además, el secretario general de la Presidencia, Roberto Villanueva Haro, informó ante la Comisión de Fiscalización que Yang ingresó a Palacio en cuatro ocasiones: el 24 de octubre, el 12 y 29 de diciembre del 2025, y el 5 de enero del 2026. En tanto, Ji Wu Xiaodong lo hizo el 12 y 29 de diciembre del 2025 y el 5 de enero del 2026.