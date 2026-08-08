Distintas bancadas de la Cámara de Diputados han pedido que la Comisión de Ética priorice en su primera sesión la denuncia contra Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), por agredir física y psicológicamente a su expareja.

El grupo de trabajo tenía previsto sesionar este viernes, pero la convocatoria se produjo por una falta de coordinación. La reunión había sido programada inicialmente para el lunes 10.

Consultado por El Comercio, el diputado Edwin Espinoza, integrante de Ética y del Partido del Buen Gobierno (PBG), indicó que corresponde al grupo de trabajo analizar en su primera sesión y respetando los plazos la denuncia formulada en el Parlamento por el diputado Christian Aranda (Renovación Popular).

“Es lo que corresponde en este caso. Pero en mi caso, considero que el tema se tiene que tocar con mucha imparcialidad. Se tiene que evitar que se confunda con una intención de afectar los intereses de un grupo parlamentario. Se tiene que valorar las cosas en la medida que corresponda”, refirió.

Espinoza descartó que el PBG vaya a intentar presidir la Comisión de Ética, pues sus intereses están más centrados en otras comisiones legislativas.

“No aceptaría ser presidente porque ya hubo una conversación entre el vocero y mi despacho y no hay una intención del Partido del Buen Gobierno en presidir la Comisión de Ética. Tenemos pocas posibilidades de presidir comisiones”, agregó.

Por su parte, la diputada Flor Meza (Fuerza Popular) envió un oficio al presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, solicitando la inmediata instalación de la Comisión de Ética para que ese grupo de trabajo acelere el caso contra Pérez Mallqui.

“Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar una respuesta institucional rápida y eficaz frente a hechos que afectan la integridad y la dignidad de las personas, la credibilidad de nuestro Parlamento y su imagen institucional, ya que como es de conocimiento público, diversos medios de comunicación vienen informando que un miembro de la Cámara de Diputados ha sido protagonista de un lamentable episodio de violencia contra la mujer, conducta que no solo afecta la imagen pública de nuestro parlamento”, refirió.

Christian Aranda, de Renovación Popular y autor de la denuncia contra Pérez Mallqui en el Parlamento, indicó que es prioritario que el caso sea evaluado por la Comisión de Ética —en su primera sesión— porque afecta la imagen del Congreso de la República.

Sostuvo que su denuncia debe ser revisada con prioridad porque fue la primera en ser presentada ante la Comisión de Ética.

“En atención a la gravedad, urgencia pero también al orden de ingreso, la denuncia que ha presentado mi despacho debería de ser la primera de ellas. Adicionalmente he solicitado en la Junta de Portavoces que por favor se le ponga especial énfasis a atender esta denuncia y me he comunicado también con Javier Cipriani donde pido la celeridad del caso con el caso. Él me dijo que por supuesto”, aseguró.

Aranda indicó que, por el momento, existe unanimidad en cuanto al rechazo de la inconducta del diputado en cuestión. Por ello, señaló que, en coherencia con lo que sus colegas ya han manifestado públicamente, se espera que Pérez Mallqui sea sancionado.

Desde la bancada del Partido Cívico Obras prefirieron mantener el silencio.

Sesión no programada

Por la mañana, el coordinador de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, Javier Cipriani, dijo a El Comercio que la sesión prevista para este viernes fue programada por equivocación ante una falta de comunicación en la coordinación. Explicó que él había solicitado que la sesión se realice el lunes 10 de agosto.

Cipriani estará a cargo de conducir brevemente la sesión hasta que se elija al presidente de la Comisión de Ética.