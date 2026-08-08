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Resumen

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Ernesto Zunini solicitó a la Comisión de Disciplina de Juntos por el Perú iniciar un procedimiento disciplinario y suspender cautelarmente a Julián Pérez Mallqui. Foto: Andina.
Ernesto Zunini solicitó a la Comisión de Disciplina de Juntos por el Perú iniciar un procedimiento disciplinario y suspender cautelarmente a Julián Pérez Mallqui. Foto: Andina.
Por Erik Rivera

Distintas bancadas de la Cámara de Diputados han pedido que la Comisión de Ética priorice en su primera sesión la denuncia contra Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), por agredir física y psicológicamente a su expareja.

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