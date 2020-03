Caso Keiko Fujimori: Equipo especial evalúa interrogar a empresario José Sam por segunda vez

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial, evalúa recoger por segunda vez el testimonio del millonario empresario José Sam Yuen, quien en febrero pasado reveló ante la fiscalía haber reclutado aportantes falsos para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. Así lo informaron fuentes de El Comercio.

Como informó El Comercio, desde España y vía videoconferencia, José Sam relató cómo accedió a buscar aportantes fantasmas a pedido de su amigo de infancia Jorge Yoshiyama Sasaki, hoy testigo clave en el caso de presunto lavado de activos.

El presidente de SamCorp también confirmó haber entregado S/3 mil luego de haber sostenido tres reuniones con empresarios, donde participó Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella.

Además, afirmó que Vito lo contactó para ofrecerle sus servicios de agente inmobiliario a través de su empresa MVV Bienes Raíces.

Según pudo conocer El Comercio, una vez finalizado el periodo de estado de emergencia por el coronavirus, la fiscalía determinará si José Sam ampliará su declaración y programará la diligencia nuevamente desde Madrid, España.

El fiscal Pérez busca que el empresario brinde más detalles sobre el encargo que dio a Javier Bisso, quien el 2011 trabajó a su lado, para que busque personas para que figuren como aportantes.

“Le doy ese encargo al señor Bisso y le digo hazme una lista de quiénes estarían dispuestos y de esa manera colaboramos con la campaña del partido que nos parecía menos peligroso para el país”, dijo en febrero de este año.

Con la ampliación de la declaración, también se pretende que Sam ahonde en la información que dio sobre las reuniones con empresarios a las que había sido invitado por Jorge Yoshiyama y en las que había participado Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella.

“Jorge Yoshiyama me dijo si podía aportar S/1000 en esas 3 oportunidades. Me dijo que todavía no estaban en campaña, necesitaban algo de fondos para los viajes de la señora Keiko, gastos de secretaria (...)”, manifestó.

