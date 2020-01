El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, continúa exponiendo hoy sus argumentos sobre la existencia de peligro de obstaculización en la investigación a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, para quien solicita prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos en el marco del Caso Odebrecht.

Durante la audiencia, señaló que la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundado el recurso de hábeas corpus a favor de Keiko Fujimori, indica que “sí ha habido actos de obstaculización, pero señala que la judicatura ordinaria no ha explicado cómo se vincula Keiko Sofía Fujimori Higuchi con ellos”.

“Es obligación del Ministerio Público evidenciarle a usted, que los actos de obstaculización, amenazas, amedrentamiento y ofrecimiento para que testigos declaren falsamente o no declaren, continúan y no han cesado. Por lo tanto, viene la siguiente pregunta: ¿actualmente los actos de obstaculización han cesado? Y la respuesta es no, actualmente los actos de obstaculización continúan”, afirmó ante el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, quien dirige la sesión.

El abogado de Fuerza Popular, Juan Carlos Alarcón Caycho contactó al testigo Roberto Yumiyagui en las escaleras de las oficinas del equipo especial, indica el fiscal . “Los actos de amedrentamiento continúan y no han cesado” @Politica_ECpe — MaríaIsabel Alvarez (@maralvama) January 14, 2020

Fiscal da cuenta al juez de declaraciones donde testigos protegidos piden mantener la reserva de su identidad y que se brinde garantías para su vida por declarar en el caso de Keiko Fujimori. @Politica_ECpe — MaríaIsabel Alvarez (@maralvama) January 14, 2020

Para sustentar su afirmación, José Domingo Pérez presentó como nuevo elemento el acta de declaración testimonial del testigo protegido 2017-5521 del 10 de enero de 2020, así como el acta de visualización y transcripción de video con la misma fecha.

En dicho interrogatorio, el testigo se refirió a Roberto Carlos Yumiyagui, quien -indicó el fiscal- figura como aportante del partido político Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular). En su testimonio refirió que esta persona firmó recibos por un aporte de US$20 mil, monto que correspondía a aportes de empresarios.

“El señor Giancarlo Bertini [empresario vinculado a la investigación] le dijo al señor Roberto Carlos Yumiyagui que había empresarios que no querían figurar como aportantes al partido y le alcanzó dos recibos, cada uno por un valor de 10 mil dólares. El señor Roberto Carlos Yumiyagui llenó su nombre, su número de DNI, firmó los recibos; sin embargo, tengo conocimiento que Roberto Carlos Yumiyagui se enteró a través de los medios que supuestamente figuraba como aportante y que habría entregado tres recibos que sumados hacían 20 mil dólares”, detalló Pérez Gómez.

Explicó que -según el testimonio- en marzo de 2018 conoció a Juan Carlos Alarcón “como abogado de Fuerza Popular”. Precisó que, en las primeras citaciones fiscales, “por temor a represalias”, Roberto Carlos Yumiyagui “tuvo que manifestar haber realizado aportes cuando solo había firmado recibos [...] sin dar dinero alguno a pedido de Giancarlo Bertini Vivanco”.

“Sé que el señor Roberto Carlos Yumiyagui tiene temor de las represalias hacia él o contra su familia por parte de integrantes del partido Fuerza Popular que ahora son investigados, como la señora Keiko Fujimori, el señor Jaime Yoshiyama y los integrantes del partido Fuerza Popular, ya que estos son y han sido parte del poder del Estado como el Congreso de la República”, leyó el fiscal.

Agregó: “Tengo conocimiento que el señor Roberto Carlos Yumiyagui ha sido citado por esta fiscalía para que declare con fecha 28 de enero de 2020 en horas de la mañana a raíz de lo que ha recibido llamadas telefónicas de varios números tales como 9600241341, 926371176, entre otros, como si estuviera siendo víctima de reglaje".

“Cuando el señor Roberto Carlos Yumiyagui se disponía a retirarse de las oficinas, al encontrarse por las escaleras del cuarto piso, vio que el abogado Juan Carlos Alarcón estaba ahí, como esperándolo, por lo que atinó a saludarlo y el abogado le dice: ‘Te conozco de algún lado, tu cara me parece conocida’, conversando entre ambos por un lapso breve de tres minutos aproximadamente, donde incluso el abogado Juan Carlos Alarcón le pide su número de teléfono, su nombre completo, diciéndole que lo iba a llamar para que se reunieran y le entregue unos documentos y conversar al respecto de su declaración programada por esta fiscalía para el 28 de enero de 2020, al punto que el señor Juan Carlos Alarcón le timbró desde el celular que llevaba en la mano y es el número 992702446, diciéndole que lo grabara, hecho que de seguro ha quedado registrado en las cámaras de la fiscalía, entre las 11:15 a.m. y 11:35 a.m. del citado martes 7 de enero de 2020”, prosiguió el representante del Ministerio Público.

Por estas razones, el fiscal José Domingo Pérez precisó que el testigo solicitó la reserva de su identificación, a fin de salvaguardar su integridad física y la de su familia y por temor a represalias.

Manifestó que la fiscalía tiene identificado al abogado Juan Carlos Alarcón, quien “participó en la audiencia de incorporación de persona jurídica [de Fuerza Popular a la investigación] […] en la audiencia del 6 de noviembre de 2019 como interconsulta de Martha Chávez Cossio”.

“Es decir, señor magistrado, los actos de amedrentamiento, ofrecimiento y amenaza continúan en esta investigación y lo que estoy dando cuenta demuestra que no han cesado”, afirmó.