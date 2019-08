Caso Keiko Fujimori: fiscal Pérez dice confiar en argumentos de prisión preventiva

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, se pronunció a pocas horas de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resuelva este viernes el recurso de casación presentado por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que busca dejar sin efecto la prisión preventiva en su contra.

En diálogo con El Comercio, dijo tener confianza en los argumentos esgrimidos por los fiscales en las audiencias de primera y segunda instancia, cuando se resolvió amparar la prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros implicados en la investigación por lavado de activos.

No obstante, el fiscal dijo no poder ocultar su preocupación por sucesos procesales y extraprocesales ocurridos recientemente, pues ellos "no darían legitimidad a una decisión desfavorable a la justicia que ordene la libertad de la investigada".

Pérez cito entre los mencionados casos "el dictamen del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, los cuestionamientos a magistrados de la sala por vínculos con César Hinostroza, las opiniones del presidente del PJ, José Luis Lecaros", además de otros incidentes.

En sintonía con ello, José Domingo Pérez aseveró que la investigación deberá continuar con la decisión que se adopte en la casación, "pero tomando en consideración que el peligro de obstaculización subsistirá".

"Se investiga a una organización criminal que tiene capacidad de interferir en testigos, colaboradores y los propios fiscales", manifestó.

La lectura de sentencia se efectuará a las 9:00 a.m. en la sede del Poder Judicial, según informó el presidente de la Sala, Hugo Príncipe Trujillo.

El recurso de casación fue presentado por Giulliana Loza, abogada de la ex candidata presidencial, ante la Corte Suprema el 25 de febrero como parte de su estrategia para revocar la orden de prisión preventiva por 36 meses en contra de su patrocinada. Dos meses después, el 30 de abril, Loza anunciaría que el recurso fue admitido a trámite.