La Segunda Sala Penal de Apelaciones, presidida por César Sahuanay, evaluó esta mañana el pedido de José Chlimper, ex secretario general de Fuerza Popular, para apartar al juez Víctor Zúñiga Urday del proceso seguido contra Keiko Fujimori, por los presuntos aportes recibidos de parte de la empresa Odebrecht.

La recusación presentada por Chlimper había sido ya rechazada por el juez Víctor Zúñiga, por lo que se dispuso que sea evaluada en una instancia superior.

Durante la audiencia, el abogado de Chlimper, José Nolasco, señaló que “existen antecedentes graves y fundados elementos que ponen en cuestión la imparcialidad” del magistrado y cuestionó, en especial, que se haya incluido al ex dirigente de Fuerza Popular en la investigación por presunto lavado de activos, crimen organizado y otros delitos.

“Incorpora supuestos aportes de campaña de empresarios peruanos, que no son objeto de investigación y no se les atribuye lavado de activos [...] Para construir su resolución, incorpora hechos del 2016 -cuando mi defendido no era secretario general-, criminaliza estos aportes de campaña lícitos”, exclamó Nolasco.

En respuesta, la representante del Ministerio Público, Liliana Briceño (fiscal adjunta que apoya al equipo especial Lava Jato) afirmó que la defensa de José Chlimper descontextualiza frases de la resolución judicial para buscar una recusación que, de ser aprobada, apartaría de Víctor Zúñiga de la investigación contra Keiko Fujimori.

El presidente de la sala, César Sahuanay, terminó la audiencia luego de una hora y anunció que notificarán su resolución en el plazo de ley.

José Chlimper fue incluido en la investigación contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos y actualmente hay un pedido del fiscal José Domingo Pérez para que se dicte comparecencia con restricciones en su contra. La audiencia que deberá presidir Víctor Zúñiga fue programada para el 20 de enero del 2020.

Juez Víctor Zúñiga

¿Quién es Víctor Zúñiga?

En marzo pasado, el Poder Judicial (PJ) designó, a través del sistema aleatorio, al juez Víctor Zúñiga Urday como el magistrado que estará a cargo del proceso seguido contra la lideresa de Fuerza Popular. El sorteo se realizó en vivo y se transmitió a través del canal del Poder Judicial, denominado “Justicia TV”.

Víctor Zúñiga Urday es el magistrado habilitado para recibir la investigación preparatoria contra Keiko Fujimori y otros por el Caso Odebrecht.

El pasado 1 de febrero, Zúñiga Urday fue designado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Especializada en Crimen Organizado y Corrupción.

En agosto del 2017, en su despacho de Arequipa, declaró inadmisible un recurso de hábeas corpus que se presentó a favor de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Este buscaba que el ex presidente y la ex primera dama afronte la investigación en libertad.

Urday llegó a la Corte Superior contra el Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios como reemplazante del magistrado Ángel Mendívil Mamani, quien fue suspendido en sus funciones