Juan Sheput, integrante del Congreso disuelto y candidato a la reelección en las elecciones de enero del 2020, confirmó que asistirá a la citación del fiscal José Domingo Pérez, a fin de que declare como parte de la investigación a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Sin embargo, consideró que no debió ser convocado por el fiscal porque -dijo- se trata de una “declaración política” respecto a Fuerza Popular y el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Hace unos días, Juan Sheput reveló, en un medio de comunicación, que Fuerza Popular le ofreció en más de una oportunidad la presidencia del Congreso, condicionada al tema de Pedro Chávarry, de quien fue el encargado de elaborar el informe para la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“A mí me ofrecieron la presidencia del Congreso y fue público, y me la ofrecieron en más de una oportunidad, y había un condicionamiento, el tema Chávarry […] Entonces primero fueron mis principios y lo que yo creía, y en segundo lugar quedó la ambición política que podría tener uno en determinado momento, sobre ser o no presidente del Congreso”, expresó en aquel momento.

Al respecto Juan Sheput, de las filas del partido Contigo, negó hoy que desde el fujimorismo le hayan sugerido blindar a Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. “Jamás, ni siquiera de otros partidos”, aseveró.

“Es una declaración política de 15 segundos en una entrevista de 30 minutos. El señor Domingo Pérez se preocupa y me cita para el día lunes, cuando las declaraciones de esa índole no son motivo de llamar a la fiscalía por una sencilla razón: están descontextualizadas, a lo largo de una entrevista uno cambia de puntos, no puede desarrollar la hipótesis ni cosas por el estilo”, afirmó Sheput.



Además, consideró que la citación a Daniel Salaverry se justifica porque en esa época era el vocero de Fuerza Popular y según la versión de Jorge Yoshiyama, fue el nexo entre Keiko Fujimori con el propio Chávarry.

“En dos informes yo he acusado al señor Chávarry. Si yo lo hubiera favorecido, pues obviamente el fiscal tendría todo el derecho de llamarme, pero ha sido todo lo contrario. Yo no soy miembro de Fuerza Popular, por eso no tiene por qué llamarme”, remarcó.

Lo publicado hoy en un medio local, lo declaré en su momento a la Fiscalía. No cumplí con la finalidad de dicho encargo porque me pareció incorrecto e ilegal. Esa fue una de las razones de mi renuncia a FP. Siempre me opuse y critiqué públicamente blindaje a Chavarry y Cuellos B. — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) November 7, 2019

Cabe indicar que Sheput deberá presentarse este lunes, desde las 10:30 horas, en el despacho del fiscal José Domingo Pérez. Para ese mismo día también ha sido citado Daniel Salaverry, quien declarará a las 9:30 horas.