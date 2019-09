La magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma ratificó este viernes haber recibido presiones por el caso Keiko Fujimori, tras haberlo comentado en una entrevista con el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’.

A través de un comunicado a la opinión pública difundido por el periodista de dicho semanario Américo Zambrano, Ledesma indicó que lo que figura en una entrevista con César Hildebrandt publicada este viernes “corresponde literalmente” a lo que dijo.

"Lo publicado el día de hoy, viernes 27 de setiembre, en el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ corresponde literalmente a la declaraciones que formulé en la entrevista realizada por el director de dicho semanario”, se lee en el documento.

La magistrada Marianella Ledesma reveló que hubo un llamado para que voten de manera unánime a favor del hábeas corpus que busca la libertad de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Pese a que evitó dar datos específicos de quién hizo el pedido dentro del TC, Ledesma dijo haber interpretado esa medida como una manera de decirles que si votaban a favor del referido recurso no iban a llevar a cabo los cambios de integrantes del tribunal desde el Congreso.

“No voy a ser infidente, pero es cierto, me dijeron que lo ideal sería que todos salgamos de manera unánime, armoniosa, pacífica y consolidemos una posición en relación a este tema (hábeas corpus de Keiko Fujimori). Y mi respuesta fue que eso era imposible”, detalló.

Posteriormente, el también magistrado del TC José Luis Sardón invocó a Ledesma a aclarar la denuncia que hizo sobre presuntas presiones dentro del TC en favor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Consideró, en ese sentido, que las declaraciones de la magistrada fueron “exageradas y distorsionadas” por el referido medio.

“Más que las declaraciones de Marianella, lo que me indigna es el titular de (César) Hildebrandt, pero conociendo la trayectoria de esa persona, no me sorprende, porque él está exagerando y distorsionando las declaraciones de Marianella hasta cierto punto”, sostuvo Sardón en una entrevista con Canal N.