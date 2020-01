El juez Víctor Zúñiga Urday, a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, desestimó el pedido de la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para que se excluya del caso el testimonio del excongresista Rolando Reátegui, el mismo que ha resultado clave para las investigaciones a cargo del fiscal José Domingo Pérez.

Para Zúñiga Urday, no es posible cuestionar, como lo hizo la abogada de Keiko Fujimori, el testimonio de Rolando Reátegui porque será recién en el proceso judicial que se determinará si este último será considerado como imputado.

Juez Zúñiga declara infundado el recurso con el que Giulliana Loza buscaba declarar nula la declaración de Rolando Reategui. La defensa apeló la decisión. @Politica_ECpe — MaríaIsabel Alvarez (@maralvama) January 16, 2020

Además, recordó que un testigo protegido, como lo fue Reátegui, no es lo mismo que un colaborador eficaz, calificación que se le otorga a alguien que ha participado en la comisión de un delito.

-Argumentos del Ministerio Público-

Durante la audiencia de tutela de derechos, el fiscal José Domingo Pérez consideró como “falacias” los argumentos presentados por Giulliana Loza.

“Hay dos falacias evidentes en la argumentación lógico-jurídica: la ignorancia del tema y el uso de la amenaza”, afirmó Pérez.

Explicó que la ignorancia del tema está referida a que “se pretende, a través de esta solicitud, decir que la declaración o acto de investigación mencionado ha sido obtenido de manera no lícita, afectando derechos fundamentales”.

“La siguiente falacia es el uso de la amenaza que oculta finalmente el verdadero propósito o intención de la defensa en el escrito que presenta […] en el que indica inconducta funcional, fraude procesal y encubrimiento procesal”, agregó.

Precisó que Giulliana Loza estuvo presente en la diligencia en la que se tomó la declaración de Rolando Reátegui, sin embargo, decidió no formular preguntas.

“Me toca fundamentar por qué considero que no procede la exclusión probatoria porque la abogada no le ha mencionado a usted la afectación del derecho de defensa en el aspecto de la no contradicción […] La declaración de Rolando Reátegui que ha sido adjuntada por la defensa, que ha sido identificada en audiencia por la defensa, se acredita la participación de la abogada Giulliana Loza, defensora de Keiko Fujimori, y se podrá observar […] que no formula preguntas […] Por lo tanto, ¿cuál es la afectación del derecho fundamental de Keiko Fujimori si la abogada defensora ha tenido conocimiento del acto de investigación, ha tenido la posibilidad de ejercer su derecho a contradicción y no lo ha hecho?”, cuestionó.

El fiscal señaló que, en la declaración cuestionada por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, Rolando Reátegui estuvo asistido por su abogado. Además, indicó que, en esta etapa del proceso, al excongresista se le conoce como “testigo impropio”, que “es la persona llamada a declarar como testigo en un proceso penal donde se ventilan hechos que lo involucran”.

-Argumentos de Loza-

La abogada Giulliana Loza solicitó al juez Zúñiga Urday se declare fundado el recurso y se declare “la nulidad absoluta de lo vertido por Rolando Reátegui” puesto que está bajo la figura de testigo protegido reservado cuando -a su parecer- su condición es la de imputado.

“Estamos ante una declaración de quien hoy la fiscalía considera un testigo y de quien antes, desde hace más de un año, se le consideró testigo protegido, cuya declaración fue la única que en segunda instancia terminó concentrándose el peligro de obstrucción para la imposición de prisión preventiva, entonces, evidentemente, se le está dando un trato que no corresponde”, afirmó.

Loza dijo que su pedido lo presenta en esta etapa porque no puede “esperar hasta la fase intermedia o juicio oral" para recién cuestionar la incorporación del testimonio.

“[La declaración] Está siendo utilizada indebidamente dentro de la investigación preparatoria, imagínese usted si yo no la cuestiono y dejo simplemente que camine y está siendo inválida de por sí y me espero a fase intermedia o juicio, pues ahí me van a decir: ¿por qué usted no reclamó anteriormente?”, respondió.

Finalmente, negó que esté amenazando al juez o al representante del Ministerio Público.

-Nota previa-

Reátegui declaró ante la fiscalía en calidad de testigo protegido con el código “TP 2017-55-3”. El fiscal levantó la protección de su identidad en diciembre último.

En su testimonio, el exparlamentario también indicó que la cúpula de Fuerza Popular, integrada por Keiko Fujimori, Ana Hertz de Vega, Pier Figari y Vicente Silva Checa, intentó “poco a poco ir copando tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público”.

Dos horas después, a las 11 de la mañana, el magistrado revisará en audiencia otro pedido de la defensa. Loza interpuso una tutela de derechos vinculada a la declaración que ofreció el magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón, a la fiscalía en diciembre pasado.

En comunicación con este Diario, Giulliana Loza señaló que el recurso se presentó porque considera que la fiscalía citó sin señalar la utilidad y pertinencia de las declaraciones.

Sardón recibió en la sede del TC al fiscal Pérez para responder por su pasado como fundador y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Civil Reflexión Democrática, institución que recibió una donación de US$100 mil de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) en la campaña del 2011.

Tras la declaración de Sardón, la fiscalía pudo concluir que uno de los presuntos falsos aportantes del caso, Javier Bisso López de Romaña, es cuñado del miembro del TC.