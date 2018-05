El abogado Celso Gamarra Roig, incluido por la fiscalía la semana pasada en la investigación sobre el papel de los árbitros y funcionarios del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTC) en el marco del Caso Lava Jato, fue abogado del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), según informó la revista “Caretas”.

La publicación recordó que Gamarra acompañó al ex mandatario en su presentación ante la Comisión Lava Jato del anterior Parlamento, presidida por Juan Pari.

La semana pasada El Comercio dio a conocer que el Ministerio Público había ampliado la lista de árbitros y funcionarios del MTC involucrados en su investigación. En esa lista figura Gamarra Roig en su condición de ex director de Concesiones del sector.

La disposición de la fiscalía a la que este Diario tuvo acceso señala que el ex abogado de PPK instruyó a los árbitros para que laudaran a favor de Odebrecht, con lo que incumplió así sus funciones en pro de los intereses del Estado.

Al ser consultado al respecto, el congresista Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio) manifestó su sorpresa y se mostró “casi seguro” que Gamarra “jamás ha sido” abogado del ex mandatario.

El legislador dijo creer que el propio PPK podría brindar más detalles al respecto y consideró “muy rara” la situación.

“Lo único que sé es que jamás había sabido que este señor podría estar siquiera cerca del presidente Kuczynski. Todo el tiempo que he trabajado con el ex presidente jamás he visto a este señor próximo al presidente Kuczynski”, remarcó el parlamentario a El Comercio.

No obstante, tanto en fotografías de la jornada como en grabaciones televisivas de aquella oportunidad se aprecia al congresista Gilbert Violeta ingresar a la presentación de Pedro Pablo Kuczynski, entonces candidato presidencial, junto a Celso Gamarra Roig.