A un año de creación, el equipo anticorrupción del Caso Lava Jato en el Perú ya puede adjudicarse el calificativo de “fuerza de tarea” contra la corrupción. Se trata de un término acuñado en Brasil para el grupo de fiscales encabezados por el Procurador Deltan Dallagnol, que en ese país investigó la trama de corrupción que arrasó con políticos y empresarios tras las confesiones de la empresa Odebrecht.

El equipo de fiscales peruanos no busca compararse con el de Brasil, pero sí obtener los mismos resultados. En ese objetivo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunció que fortalecerá al grupo de trabajado que investiga las coimas que pagaron las empresas brasileñas en nuestro país.

“Ha sido un año bastante difícil, pero con buenos resultados”, comentó el Sánchez Velarde en una reunión que sostuvo con diversos medios de prensa con la finalidad de informar sobre los resultados y avances del equipo especial anticorrupción encargado de investigar el Caso Lava Jato en el Perú.

En la reunión, celebrada en la sede del Ministerio Público, también participó el coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, César Zanabria.

Este remarcó que el equipo especial no enfrenta una investigación de corrupción común. Por el contrario, dijo que ese grupo de fiscales peruanos realiza una investigación de carácter complejo, transnacional y transversal, en el sentido que involucra a varias empresas, entidades y varios períodos de gobierno.

Sobre el testimonio de Gerardo Sepúlveda, el Fiscal Hamilton Castro, informó que el empresario chileno está dispuesto a declarar ante la Fiscalía pero en Chile. Para ello la Unidad de Cooperación Jurídica Internacional coordina con las autoridades competentes de ese país. (1/2) pic.twitter.com/vH4ODrqfP7 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 11 de enero de 2018

El jefe del #EquipoEspecial indicó que se cursará una nueva solicitud de asistencia judicial con el propósito de obtener su declaración. Ello estaría ocurriendo en el transcurso de este mes. (2/2) — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 11 de enero de 2018

Como se recuerda, la investigación implica los gobiernos de los ex presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Uno de los partícipes de la reunión fue el líder del equipo especial, el fiscal Hamilton Castro, a quien se le conoce por mantener un perfil bajo con los medios de prensa.

En este acercamiento grupal con la prensa, Castro Trigoso empezó por reconocer la importancia de comunicar a la población el avance de las investigaciones y dejar de lado el hermetismo, en la medida que la reserva de los casos lo permita.

Hace exactamente 12 meses que Castro está al frente de las investigaciones fiscales tras el destape del Caso Lava Jato que salpicó a nuestro país. Al inicio, comentó, el grupo de trabajo debía arreglárselas con el personal que tenía.

“Debo admitir que ha principio el equipo era pequeño”, dijo.

Sin embargo, a la fecha, la "task force" o "fuerza de tarea" tiene bajo su coordinación a cuatro fiscales provinciales, 10 fiscales adjuntos, un grupo numeroso de asistentes y administrativos y un grupo de peritos (ingenieros civiles, contadores, economistas, abogados, expertos en contrataciones y un experto de la controlaría).

A esto se le sumarán otros cuatro fiscales más para apoyar las investigaciones que se generen en los próximos meses.

“Hemos logrado constituirnos en una fuerza de tarea, en un equipo multidisciplinario como debe ser en estos casos”, confirmó Castro.

Todo esto, remarcó, se ha logrado gracias a la cooperación internacional y a la colaboración eficaz.

Con la justicia de Andorra y Brasil, anotó, se ha tenido una cooperación espontánea y casi inmediata. Cosa distinta fue con Suiza, pues hasta el momento no han logrado obtener la información que esperaban del software ‘My web day’ (registro de pagos de Odebrecht) por trabas burocráticas en dicho país.

Mientras tanto, los colaboradores eficaces han sido trascendentales para lograr detenciones con prisiones preventivas y la consolidación de diversas pesquisas.

El equipo especial espera que otros involucrados en esta trama de corrupción se acojan a la colaboración y así continuar despabilando la madeja hasta llegar a más cabezas políticas y empresariales peruanas que sucumbieron ante las coimas brasileñas.

—Lava Jato en cifras —

- 26 casos abiertos (Investigaciones preliminares y preparatorias)

- 17 colaboradores eficaces entre peruanos y extranjeros.

- 6 casos de pérdida de dominio relacionado a casos Fujimori- Montesinos.

- 17 investigados con prisión preventiva y uno con arresto domiciliario

- 2 mil operaciones financieras identificadas.

- 56 empresas off shore detectadas en paraísos fiscales.

- 200 equipos de cómputo incautados.

- Se recuperó $30 millones de adelanto de Odebrecht y $1 millón de una cuenta en el caso de Jorge Acurio.

- 64 cuentas bancarias con medidas de congelamiento.

- 60 inmuebles allanados.

- Pedido de extradición para investigados como el ex presidente Alejandro Toledo y la ex funcionaria Mariella Huerta.