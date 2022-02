El coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, negó este domingo haber retrasado la detención de Los Dinámicos del Centro, organización criminal presuntamente integrada por dirigentes de Perú Libre, solo días antes de la segunda vuelta electoral que finalmente ganó el hoy mandatario Pedro Castillo.

“Eso es una absoluta falsedad”, aseveró en diálogo con Cuarto Poder. Además, recordó que la misma fiscal Bonnie Bautista, encargada de la investigación, señaló en un programa dominical- con documentos en mano- que él no tenía conocimiento de ese hecho, sino que se lo comunicaron después. “Por esa situación ya me han abierto investigación”.

Respecto a que en una entrevista al diario ‘Perú21′ reveló que sí tenía conocimiento de la intervención a Los Dinámicos del Centro, Tello señaló que en ningún momento se refirió a dicho caso.

“Todo lo que usted está mencionando no existe en ningún lado de la grabación, que de manera inconsulta me la hicieran. Porque cuando yo hablo, y durante todo la conversación lo único que se habla es justamente de operativos que estaba apoyando en el norte del país, no se habla de Los Dinámicos, no se menciona para nada el nombre de Los Dinámicos y yo constantemente, durante toda la conversación, le indico al señor periodista que no tengo conocimiento de esa resolución que él decía que tenía de manera inmediata, porque supuestamente había sido emitida por el juez un día determinado y ese mismo día o al día siguiente ya lo tenía él, yo desconocía ello”, aseveró.

“Esa conversación yo solicité que sea colgada de manera íntegra porque estaba editada”, añadió.

NIEGA OBSTRUCCIÓN

Consultado sobre la directiva que emitió para exigir a sus fiscales subordinados detalles sobre los operativos desplegados, en casos que implican directamente al presidente Pedro Castillo, el fiscal Tello negó que esté tratando de obstruir las investigaciones.

“Esa es otra falsedad. Esta comunicación no es un memorándum, es un oficio circular que repite lo que en el año 2020 se solicitaba, que es el conocimiento de cantidad de operativos, delitos de flagrancia y los apoyos que requería. No es algo novedoso que nazca después de un tipo de intervención. Siempre se ha dado y es por lo cual nosotros obtenemos información para nuestros balances y nuestros informes anuales que ustedes recogen”, explicó.

Añadió que la medida busca conocer si los recursos que se destinan a determinado operativo son exitosos o no. “Si usted tiene el documento, va a leer en el punto 28 que dice que esta comunicación se va a da luego de 30 minutos de iniciado el operativo, no dice con anterioridad como suele indicarse que yo quiero controlar, que quiero avisar de ese operativo, es falso”, aseveró.

