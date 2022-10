El legislador de la bancada de Acción Popular Elvis Vergara dijo que “cabría pedir asilo político” si el Ministerio Público comete “excesos” en las diligencias y decisiones que adopta en su contra por el caso “Los Niños”.

En diálogo con la prensa, dijo que el allanamiento fiscal en contra suya y contra los legisladores denominados “Niños” está justificado, pero que una detención preliminar sería un “exceso”.

“Yo puedo votar como me diga mi conciencia porque no tengo que rendir cuenta de mi voto a nadie. El Ministerio Público ahora está cumpliendo su trabajo. No hay orden de detención, eso ya sería demasiado exceso. Creo que ahí sí cabría un pedido de asilo político. No es que lo vaya a pedir, es que cabría”, afirmó.

“Todo lo que hace en este momento el Ministerio Público está dentro de lo que corresponde, debieron hacerlo hace mucho tiempo, yo lo he pedido a la Fiscal de la Nación que lo haga, es un proceso que está en los cánones regulares. Me preocupa que la fiscal sea caserita (sic) de los medios de comunicación, que una fiscal haga comparsa de esta información”, añadió.

La Fiscalía de la Nación, con el apoyo del grupo especial de la Policía, realiza este martes el allanamiento de las oficinas de Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, los seis congresistas de Acción Popular (AP) que han sido señalados como parte de ‘Los Niños’.

Los seis parlamentarios son investigados de manera preliminar por la presunta red criminal que direccionaba licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).