Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Caso “Mochasueldos”: ¿Por qué el PJ ordenó levantar el secreto bancario del congresista Luis Cordero Jon Tay?
El Poder Judicial (PJ) ordenó el levantamiento del secreto bancario contra el congresista Luis Cordero Jon Tay (Alianza Para el Progreso) en el marco de la investigación que se le sigue por el caso “Mochasueldos”.

