Caso Odebrecht: Atala, Menacho y Torres fueron detenidos

Además del fallecido ex presidente Alan García, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar de otras siete personas en el marco de la investigación del Caso Odebrecht.

Según pudo conocer este Diario, agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) detuvieron en sus domicilios a Miguel Atala, ex vicepresidente de Petroperú, Jorge Menacho, ex secretario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y persona de confianza del ex ministro del sector, Enrique Cornejo; y Raúl Torres, ex jefe de Provías Nacional durante el segundo gobierno de García Pérez.

Ellos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal, mientras que siguen los allanamientos en las viviendas de los investigados.

Más temprano se entregaron el ex ministro Cornejo y Samir Atala Nemi, hijo de Miguel Atala.

José Nava, ex secretario de la Presidencia de la República en el segundo gobierno de Alan García, permanece internado en una clínica. En tanto, Oswando Plascencia, ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE), se encuentra prófugo.



El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción dictó, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, ordenó la detención preliminar de los citados y el allanamiento de sus viviendas, puesto que son investigados por el presunto delito de lavado de activos.