Jessica Tejada Guzmán apareció vinculada al Caso Odebrecht en enero del año pasado, luego de que la fiscalía determinara que Jorge Luis Cuba Hidalgo, su pareja y ex viceministro de Comunicaciones durante el segundo gobierno aprista, había recibido sobornos ascendentes a US$7 millones por parte de la empresa brasileña Odebrecht para la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima.

Para el fiscal Hamilton Castro, jefe del equipo especial de investigación del Caso Lava Jato en el Perú, Tejada habría tenido el manejo de las cuentas “offshore” creadas por Cuba para recibir el pago de coimas. Una de las pruebas que tiene la fiscalía es un documento donde Tejada aparece como la mayor beneficiaria en una de las cuentas abiertas por el ex viceministro.

En su defensa, la ex voleibolista Jessica Tejada envió una carta a El Comercio desde su reclusión en el penal anexo de mujeres de Chorrillos señalando que nunca estuvo enterada de la cuenta en Andorra.

“Mis abogados me han contado que solo habría un documento supuestamente firmado por mí sobre una cuenta de la que no tuve ningún control ni sabía de su existencia y que hoy está cerrada. Yo no tenía ningún motivo para desconfiar de él [Jorge Cuba], porque todos lo veían como un empresario de éxito y él se jactaba de eso y era mi pareja. Me hizo sentir que buscaba lo mejor para mí y al final me destruyó mi vida”, escribió la ex voleibolista.

Tejada Guzmán, quien busca ser procesada en libertad, relata en su misiva: “Él [Cuba] no quiere hablar la verdad de por qué falsificó mi firma, hizo uso indebido de mis documentos abusando de mi confianza”.

Según la acusación fiscal Tejada “ha controlado las cuentas de Hispamar Corp., Oblong International Inc. y Julson International S.A. en representación de (...) Jorge Cuba Hidalgo, pues ha tenido el dominio del hecho sobre la constitución de las empresas ‘offshore’ y suscripción del documento denominado ‘declaración jurada de la cuenta’, en la cual aparece firmando un porcentaje de 35% conjuntamente con los investigados Edwin Martín Luyo Barrientos (27.5%), Mariella Janette Huerta Minaya (10%) y Miguel Ángel Navarro Portugal (27.5%), lo cual constituye una clara topología de triangulación de activos”.

En el curso de las investigaciones, el Ministerio Público determinó también que el 17 de agosto del 2011 el Consorcio Tren Eléctrico, del cual formaba parte la empresa Odebrecht, habría girado a nombre de la deportista un cheque de gerencia por S/ 2 mil.

Hace casi un año el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra ella y en diciembre pasado denegó su primer pedido para ser procesada en libertad.

El último sábado la ex voleibolista Jessica Tejada envió una carta a el Comercio desde su reclusión en el penal de Chorrillos. (Foto: El Comercio)

La defensa de la voleibolista

Javier Villa Stein, ex presidente de la Corte Suprema, ha asumido la defensa de Jessica Tejada y dijo a El Comercio que su patrocinada no ha participado ni como beneficiaria final ni en la constitución de las empresas Hispamar Corp. y Oblon International Inc.

“Lo único que se ha encontrado es una declaración de beneficiario final del dinero de la cuenta de Julson International Inc. que supuestamente habría sido firmada por Jessica Tejada. Ella no se acuerda, pero aunque se acordara es una conducta pasiva, neutral, no delictiva”, señaló el abogado.

En setiembre del año pasado, Jorge Cuba declaró que hizo firmar a Tejada un seguro de vida, que no le explicó de qué tipo de documento se trataba o si era un documento de un banco extranjero. Dijo que la deportista firmó un formato en blanco de declaración jurada de beneficiario que no contenía ningún dato de ninguna empresa ni de ninguna cuenta.

Cuatro meses antes, Jessica Tejada había confirmado ante las autoridades que su pareja realizó gestiones personales a su nombre. “La compra del departamento, la compra del carro, en los contratos como entrenadora y jugadora, él siempre me apoyó en ello, él era más preparado. Debo precisar también que me apoyaba en la tecnología, por ejemplo, me creó mi correo electrónico”, afirmó.

Villa Stein asegura que Tejada no es cómplice del ex viceministro Jorge Cuba si no más bien, su víctima. El abogado sustentará mañana ante la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional el pedido de cese de su prisión preventiva.

La defensa insistirá en que Jessica Tejada no ha tenido el dominio de la constitución de la empresa Julson International Inc. ni es representante, ni accionista, ni apoderada, por lo que no habría podido disponer de sus fondos. Además, argumentará que los documentos remitidos por el Principado de Andorra acreditan que esta cuenta se cerró el 17 de abril del 2013 y que Tejada fue detenida cuando esa cuenta ya no existía.

Villa Stein afirma que los dineros de esa cuenta fueron transferidos a otras en Suiza con las que Tejada no guarda ninguna relación.

Sobre el cheque girado por el Consorcio Tren Eléctrico, el abogado sostiene que “ella no se acuerda de esos dos mil soles pero suponiendo que se acuerde ese es otro tema, no tiene nada que ver con el tema por el que ha sido apresada. Tendría que abrirse otra investigación (...) en el ínterin procede la libertad de acuerdo a lo que dice la Ley Procesal”.