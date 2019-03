Investigada por caso Monteverde: "Yo sólo cumplí órdenes"

Los investigados Marcionila Cardoso Pardo y Javier Ángeles Figueroa, investigados junto al empresario Gonzalo Monteverde, hicieron sus alegatos de defensa y negaron haber participado en un acto de corrupción en el marco de la investigación que se sigue por las coimas que pagó la empresa Odebrecht en nuestro país.

Esta mañana, el juez Manuel Chuyo culminó con la diligencia de pedido de prisión preventiva que realizó el fiscal José Domingo Pérez, para que Monteverde y otros cuatro investigados afronten las pesquisas con prisión preventiva por espacio de 36 meses.

En la audiencia, Cardoso Pardo solicitó al juez afrontar las investigaciones en libertad, alegando que solo cumplía con su trabajo como trabajadora de las empresas de Monteverde.

“Yo solo cumplí órdenes laborales, yo no tengo vínculo con las transferencias bancarias (…) Yo no soy culpable de nada. Yo solo he cumplido mi trabajo nada más. El señor fiscal dice que (estoy vinculada) por haber cobrado el cheque, pero por ese cheque yo ya he dado mi manifestación y siempre estoy llana a dar mi manifestación”, indicó.

Como se recuerda, según la fiscalía, esta habría cobrado un cheque por USD$500 mil en efectivo, sin dar mayor información sobre el paradero del dinero.

“Según Cardoso Pardo el retiro lo hizo por orden de Gonzalo Monteverde. Además, es socia fundadora de Isagon SAC, y apoderada de Constructora Área Sac”, sostuvo el fiscal.

Según la defensa legal de Cardoso, existe documentación en la que Monteverde le remite al banco la orden para que su patrocinada cobre el dinero; por tanto, ella no tenía capacidad de decisión.

Además, indicó que hace 12 años no había conocimiento sobre las actividades ilícitas de Odebrecht.



A su turno, Javier Ángeles Figueroa, sostuvo que su vinculación es por la sesión de unos terrenos que fueron usados como un cementerio del que “esperaba tener acceso de dinero por la venta de los nichos” y cuyos cheques provino de la venta de los mismos.

“Todo se inició por un contrato de sesión de participación donde la empresa aportó un terreno de más de 30 mil metros con la empresa Eternum que se asociaron para que se pueda desarrollar el proyecto cementerio. Los cheques que se cobraron fueron producto de esos ingresos mensuales y no de un contrato que se haya podido manipular”, afirmó.

Según el abogado Julio Espinoza, defensa de Ángeles, negó cualquier acto ilícito y aseguró que los 18 cheques fechados entre el 2009 al 2013, “son cheques producto de la distribución de utilidades por la venta mensual de nichos”.

Para la fiscalía, Ángeles sería parte de la presunta organización criminal y habría ayudado a cobrar el dinero proveniente de la empresa Odebecht para el pago de coimas y aportes a las campañas electorales.

Sobre otro grupo de 20 cheques del 2013 al 2015 que le imputa la fiscalía, “no fueron cobrados por mi patrocinado” sostuvo el abogado.



El juez Manuel Chuyo programó para mañana martes a las 4:00 de la tarde la lectura de la resolución donde decidirá si acepta o no el pedido.

Gonzalo Monteverde, María Isabel Carmona y Jorge Wilfredo Salinas Coaguila, se encuentran no habidos. Mientras que Marcionila Cardoso Pardo se encuentra detenida preliminarmente y Carlos Javier Ángeles Figueroa con comparecencia simple.