Keiko Fujimori y su último recurso penal

Hace seis meses, Keiko Fujimori pasó su primera noche en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde debe cumplir 36 meses de prisión preventiva ordenada como parte de la investigación que se le sigue por presuntamente haber lavado activos ilícitos de la empresa Odebrecht.

En medio año, la defensa legal de la lideresa del partido Fuerza Popular, dos veces candidata presidencial, ha intentado revocar la medida que dictó el juez Richard Concepción Carhuancho a pedido del fiscal José Domingo Pérez.

La apelación en una segunda instancia no tuvo éxito. Un tribunal rechazó la impugnación y ordenó que permanezca en el penal de Chorrillos y que desde ahí continúe siendo investigada por el equipo especial.

Sin embargo, a pesar de este revés, la abogada Giulliana Loza acudió a la Corte Suprema, máxima instancia dentro del Poder Judicial, para conseguir la libertad de su patrocinada: presentó un recurso de casación contra la prisión preventiva que debe vencer en noviembre del 2021, meses después de las próximas elecciones presidenciales.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema acordó el martes admitir a trámite la casación. Lo hizo porque cumple con tres de las causales para ser admitida, según lo establecido en el Código Procesal Penal.

Este es un primer paso y está relacionado con la forma. El segundo paso será la audiencia, donde se evaluará el fondo. Es decir: si la medida de prisión preventiva confirmada en dos instancias está dentro de lo estipulado en la norma.

¿Pero, qué es exactamente una casación, el recurso con el que Fujimori podría recuperar su libertad si la Suprema decide aprobarlo?

1. Una carta extraordinaria

Abogados penalistas consultados para esta nota coincidieron enfáticamente en un punto: una casación es un recurso absolutamente extraordinario.



De esta forma, la Corte Suprema del Poder Judicial funciona como una tercera instancia para revocar o confirmar una medida.



“Un recurso de casación solamente aplica para casos en los que la Corte Suprema quiere dar un desarrollo jurisprudencial, quiere sentar un precedente”, remarca el abogado Carlos Caro.



2. Una admisión no tan sencilla

Al ser un recurso extraordinario, explica el abogado penalista Vladimir Padilla, no es fácil que sea admitido a trámite. “Todos tienen derecho a tocar la puerta de la Corte Suprema, pero de 100 a 95 le dicen que no”, agrega.



Padilla resaltó que la dificultad para que el recurso sea admitido depende de que la parte que lo solicita pueda demostrar que en las dos instancias anteriores no tomaron en cuenta la vigencia de una norma o el desarrollo jurisprudencial establecido.



“La Corte Suprema, cuando admite una casación, le sirve para explicar a todo el Perú cómo es que se debe interpretar y cómo se debe unificar la jurisprudencia nacional. Así va a responder si está zanjada toda la discusión o no, en este caso sobre la prisión preventiva”, sostuvo.



3. Los puntos claves de este recurso

Para los expertos consultados, hay dos temas importantes sobre los que, a partir del caso de Keiko Fujimori, la Corte Suprema se va a pronunciar: la imputación de organización criminal y el nivel de la prueba; así como el peligro procesal.



“Como [el caso de Keiko Fujimori] no es una condena tiene que haber pruebas. La Corte Suprema va a establecer cuál debe ser el nivel probatorio”, indicó Caro.



Sobre el peligro procesal, el tema central para Caro es que la fiscalía y el Poder Judicial han presumido que, al ser parte de una organización criminal, se puede rehuir a la justicia.



“El punto que va a tener que desarrollar la Corte Suprema es que el hecho de que se te impute [pertenecer a] una organización criminal implica necesariamente un peligro para la sociedad y para la investigación. Es una casación clave. Va a sentar un precedente en el sentido que fuera”, añadió.



Padilla, en tanto, también consideró que será importante que la sala suprema se pronuncie sobre el derecho a impugnar y los tiempos que se toman los jueces para elevar una apelación. Cabe resaltar que la defensa de Keiko Fujimori cuestiona que el magistrado que ordenó la prisión preventiva demoró un mes en este trámite.



“Ese punto es interesante. La Corte Suprema debería dejar claro respecto al derecho a impugnar y sobre elevar una apelación inmediatamente a la siguiente instancia. O quizá puede decir que en el caso de Keiko Fujimori todo estuvo bien y no hay ningún tema de fondo”, señaló.



4. Lo que sigue

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aún no ha publicado la resolución de admisión a trámite. Tras la publicación de dicha resolución, la sala suprema deberá notificar la fecha y hora de vista de la causa a las partes.



En esta participará un fiscal supremo como representante del Ministerio Público. La investigada también podrá hacerlo a través de videoconferencia desde el penal.



Después de escuchar los alegatos de las partes, la sala tiene veinte días hábiles para emitir su pronunciamiento final. El tiempo promedio que demora, según sus últimos fallos, es de una semana.



5. Se agota la vía penal

La casación es el último recurso por la vía penal. El ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia intentaron anular su orden de prisión preventiva a través de este recurso, pero no fue admitido a trámite por la Corte Suprema. Por ello, a través de un hábeas corpus lo hicieron por la vía constitucional y lograron su libertad.



Fujimori podrá hacer lo mismo si su última carta es rechazada: de hacerlo, podrá terminar en la última instancia, que es el Tribunal Constitucional.



OTRAS DECISIONES PENDIENTES

Más allá de la decisión que tome la sala respecto al caso de Keiko Fujimori y su recurso de casación planteado, los jueces penales de la Corte Suprema debatirán sobre la prisión preventiva en el próximo Pleno Jurisdiccional Supremo Penal 2019. También verán el impedimento de salida del país y las diligencias preliminares.



Los jueces supremos establecerán criterios jurídicos uniformes sobre el tema, que luego deberán observar los magistrados de todo el país. Aún no hay una fecha establecida, pero desde el Poder Judicial han indicado que será en las próximas semanas.



“Por un lado está la casación de Keiko Fujimori y por otro está este pleno. Son dos asuntos claves que van a definir el futuro del Caso Lava Jato y las prisiones preventivas”, comentó el penalista Carlos Caro.