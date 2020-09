El exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla aseguró este jueves que la “teoría conspirativa” que tiene el Ministerio Público respecto a su accionar en la licitación del Gasoducto Sur Peruano (GSP) “no se condice con la realidad”.

Consideró, en ese sentido, que “toda la tesis fiscal” se centra en su rol como titular del Ministerio de Economia y Finanzas por lo que lamentó que se haya insinuado un “incorrecto accionar de su parte”.

“Toda la tesis fiscal radica en el hecho de que yo me desempeñé como ministro de Economía y Finanzas en un momento bastante importante de la historia reciente de nuestro país. ¿Cuál es el rol del ministro de Economía? Es velar por el buen uso de los recurso públicos y mi actitud siempre ha sido esa: velar por la disciplina fiscal del país y fue de rechazar esa pretensión”, sostuvo durante su participación en la audiencia de apelación al requerimiento de prisión preventiva en su contra.

“Esta teoría conspirativa del primer proyecto [de Kuntur] al segundo proyecto [que ganó la empresa Odebrecht] no se condice con la realidad”, señaló.

El Ministerio Público pide 36 meses de prisión preventiva en su contra, junto a la ex primera dama Nadine Heredia y el exministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga, por presuntamente haber facilitado la concesión del Gasoducto a Odebrecht.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción evaluó en la referida sesión el recurso que presentó la fiscal Geovana Mori para dejar sin efecto la decisión del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, quien el último 7 de agosto declaró infundado su pedido de prisión preventiva contra los implicados en este caso.

El referido magistrado resolvió que Nadine Heredia, Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga afronten esta investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia sujeto a reglas de conducta y que cada uno de ellos pague una caución de S/50.000.

En otro momento, Castilla señaló que su intención de conversar con Tabata Dulce Vivanco del Castillo, secretaria general del Ministerio de Energía y Minas en 2012, fue “justamente llegar a la verdad” y no obstaculizar el caso.

Esto luego que la fiscalía presentara como nuevo elemento de convicción en su contra una declaración del 22 de julio en la que Vivanco del Castillo sostiene que la citó para buscar que testifique sobre una reunión en Palacio de Gobierno con el entonces viceministro de Energía, Luis Ortigas.

“Mi intención de hablar con la señora Vivanco era justamente llegar a la verdad, no en base a suposiciones, a dichos no corroborados, y contribuir con la justicia”, manifestó.

Finalmente, el exministro indicó que está “arraigado en el país” y que seguirá sometiéndose a la justicia para “llegar a la verdad” en las investigaciones en su contra.

“Yo he venido colaborando y voy a seguir colaborando hasta llegar a la verdad […] Una vez más ratifico mi posición de llegar a la verdad en base al cumplimiento de las leyes, al reconocimiento que he ejercido a cabalidad mis puestos públicos con mucha honra, con mucho orgullo y me someto a la justicia que ustedes puedan impartir”, remarcó.

