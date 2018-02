El titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, exhortó al procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, a que explique al detalle y haga las precisiones correspondientes respecto a los cálculos que realizó para fijar preliminarmente una reparación civil por más de S/3,000 millones por parte de la constructora Odebrecht.

Sánchez Velarde comentó también que el anuncio que realizó Ramírez hace algunos días no ha afectado el trabajo de los fiscales a cargo de esos casos y añadió que ya ha sostenido una reunión con el procurador en su despacho.

“El trabajo de los fiscales sigue su curso, yo he hablado con Ramírez el día de ayer [martes], ha estado en mi despacho, y nosotros estamos en una línea de coordinación con él. Yo creo que tiene que explicar mejor en qué consiste su petitorio de reparación civil, pero no afecta el tema de la colaboración eficaz”, afirmó Pablo Sánchez en el programa "No hay derecho".

En ese contexto, el fiscal de la Nación dijo que el procurador ad hoc, Jorge Ramírez, le ha sustentado personalmente sus fundamentos para calcular ese momento y que le han parecido razonables.

"Lo que pasa es que él tiene que hacer la precisiones del caso, a cómo llega a la suma de ese monto de reparación civil y en qué casos comprende. [...] Sí, me pareció razonable. Yo creo que es un tema de explicación y de precisiones nada más", expresó.

─Declaración de Barata─

Por otro lado, al ser consultado sobre si Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, podría condicionar su delación prevista para fines de mes a fiscales peruanos luego del anuncio de la reparación civil, Pablo Sánchez indicó que es el fiscal a cargo del caso quien dirige el acuerdo de colaboración eficaz.

“El fiscal es el que dispone y ordena las cosas como deben producirse, incluso el tema de la colaboración eficaz. De tal manera que no está en manos de las partes decir esto o lo otro. Ahora, lo que sí tiene que precisarse es el tema de la reparación civil, cómo se justifica y eso lo tiene que hacer el procurador”, expresó Pablo Sánchez .

─Castro irá a la Comisión Lava Jato─

Asimismo, el titular del Ministerio Público también dijo que el jefe del Equipo Especial de Investigación del Caso Lava Jato, Hamilton Castro, acudirá a la comisión del Congreso de la República que investiga esos hechos.

Sin embargo, remarcó que el fiscal solo brindará la información que no sea reservada.

