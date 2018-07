El fiscal Hamilton Castro, del equipo especial del Ministerio Público, solicitará la prolongación de la prisión preventiva para los investigados por el pago de sobornos de Odebrecht en la línea 1 del Metro de Lima.

En menos de dos meses, el ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, la ex voleibolista Jessica Tejada, el ex funcionario del Ministerio de Transportes Miguel Ángel Navarro y el ex miembro del comité de licitación Edwin Luyo cumplirán con la orden de 18 meses de prisión preventiva.

Al ser consultado por este Diario, el fiscal Castro confirmó que "ya está preparando" el pedido de ampliación de la medida por 18 meses más y que será presentado ante el Poder Judicial antes de que venza el plazo.

La investigación por el presunto pago de coimas en la licitación de la Línea 1 es uno de los casos más avanzados que tiene el equipo especial, señaló Castro.

La fiscalía considera que a finales de año podrían presentar la acusación contra los incluidos en esta investigación preparatoria. Aún están a la espera de respuestas desde Andorra y Suiza.

Edwin Luyo y Jorge Cuba fueron los primeros detenidos por el Caso Odebrecht en el Perú, en enero del 2017. Ambos habrían recibido US$7 millones de la constructora brasileña para favorecerla en la licitación de la línea 1 del Metro de Lima.

Más en Política...