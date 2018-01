El Poder Judicial revocó la orden de 18 meses de prisión preventiva contra los empresarios Fernando Martín Gonzalo Camet y José Fernando Castillo Dibós, ex representantes de las constructoras JJ Camet Contratistas Generales S.A. y ICCGSA, respectivamente.

Asimismo, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó sin efecto el arresto domiciliario dictado contra Gonzalo Ferraro Rey, ex presidente ejecutivo de Graña y Montero.

A los tres empresarios se les ha impuesto comparecencia simple.

A inicios de diciembre del 2017, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dictó las medidas restrictivas para los tres empresarios debido a que presuntamente conocían sobre los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado al ex presidente Alejandro Toledo para hacerse de la ejecución de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

En agosto del 2005, las tres empresas participaron de la licitación de los referidos tramos de la Interoceánica sur en consorcio con Odebrecht.

En ese momento, se dictó prisión preventiva contra José Graña Miró Quesada (ex presidente del directorio de Graña y Montero), Hernando Alejandro Graña Acuña (ex director de Graña y Montero), Fernando Camet Piccone y José Castillo Dibós por el presunto delito de colusión. Además, la fiscalía acusó a Camet Piccone, Castillo Dibós, Ferraro Rey y Hernando Alejandro Graña Acuña (ex director de Graña y Montero) por el presunto delito de lavado de activos.

Los empresarios Graña Miró Quesada y Graña Acuña también apelaron el mandato de prisión preventiva, pero el Poder Judicial declaró inadmisible su solicitud. Ante ello, presentaron un recurso de queja que aún no ha sido resuelto.



