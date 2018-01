El abogado del ex presidente Alberto Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, calificó como “vergonzoso” el desempeño del fiscal Luis Landa en la audiencia de control de acusación del Caso Pativilca llevada a cabo este viernes en la sede de la Sala Penal Nacional, en el Cercado de Lima.



“El fiscal lo que ha hecho es leer la página 13, 14 y 15 del informe defensorial. Ha sido vergonzosa la posición del fiscal el día de hoy”, señaló Pérez Arroyo a la prensa.



Cabe señalar que el día miércoles, la Defensoría del Pueblo emitió un informe en el que se presentaron críticas al indulto humanitario y derecho de gracia otorgados a Alberto Fujimori.



En esa misma línea, el abogado del ex presidente cuestionó que se pretenda hacer uso de la autoría mediata para juzgar a su patrocinado por este caso.



“¿Por qué me acusas por autoría mediata?, ¿qué pruebas tienes para que digas que yo he sido autor mediato? No solamente porque yo he sido presidente, porque si fuera ese el caso, todos los presidentes o todos los ministros o todos quienes son cabeza de grupo tendrían que responder por todo lo que han hecho los demás”, inquirió.



Asimismo, Pérez Arroyo aseveró que todo proceso judicial es revisable, pero consideró que para que ello ocurra tienen que existir una base de indicios que justifiquen una revisión.



“Desde el punto de vista del derecho todo es revisable, pero con un límite en función al indicio en cuanto a la posibilidad de revisar, es decir, qué indicios tengo yo para trabajar lógicas de intervención y revisar en función a lo que significa una gracia presidencial y las facultades que tiene el presidente”, expresó.



Pérez Arroyo brindó estas declaraciones a su salida de la Sala Penal Nacional en la cual el colegiado B dejó al voto la aplicación, o no, del derecho de gracia que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dio a favor del ex presidente Alberto Fujimori en el marco del Caso Pativilca, referido a la matanza de seis personas en la provincia de Barranca en 1992.

MÁS EN POLÍTICA...