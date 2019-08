Caso Peajes: Corte Suprema decide mañana si Lamsac será tercero civil responsable

Este miércoles, la Corte Suprema determinará si acepta el pedido de la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato de incorporar a la empresa concesionaria Línea Amarilla-Lamsac como tercero civil responsable en el proceso judicial del exfuncionario de la Municipalidad de Lima, Domingo Arzubialde.

Si los magistrados de la Sala Penal Permanente aceptan la solicitud del procurador Jorge Ramírez, Lamsac podría ser incluida en un proceso para que se fije el monto de la reparación civil que deberán pagar al Estado por el caso del irregular reajuste de peajes en el periodo 2012-2014.

Se tiene previsto que la audiencia donde se leerá la resolución inicie a las 8:30 de la mañana. El tribunal está integrado por los jueces supremos César San Martín (presidente), Iván Sequeiros, Aldo Figueroa, Jorge Castañeda y Hugo Príncipe.

Por este mismo caso, Arzubialde fue condenado en mayo pasado a 4 años y 4 meses de prisión por el delito de negociación incompatible, tras haber dispuesto ilícitas acciones en favor de la empresa concesionaria.

En el juicio, la Sala Superior no había considerado a Lamsac, por lo que dispuso un nuevo juicio oral para que se determine el monto de la reparación civil. Mientras la Corte Suprema no acepte que la empresa sea incluida en el proceso, no se podrá iniciar el nuevo juicio.

Para la Procuraduría ad hoc, Domingo Arzubialde aceptó la propuesta de Lamsac para que, de manera indebida, reajuste el peaje. Ramírez sostuvo que se puede considerar que existe una relación entre la empresa y el exfuncionario para favorecer a la primera.