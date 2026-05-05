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El Poder Judicial (PJ) ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del teléfono celular incautado al José Edilberto Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de la investigación que se le sigue por presuntas irregularidades en la licitación a favor de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.

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