Caso ‘Plata como cancha’: César Acuña fue absuelto en segunda instancia

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad absolvió al líder de Alianza para el Progreso (APP) y ex candidato presidencial César Acuña, de los delitos de falsedad genérica e inducción al voto, por el llamado Caso ‘Plata como Cancha’.

La sala, integrada por los magistrados Víctor Burgos, Giammpol Taboada y Ofelia Namoc, confirmó así la sentencia del Tercer Juzgado Penal Unipersonal, que en septiembre de 2017 dispuso absolver al ex alcalde de Trujillo de los delitos imputados.

A la audiencia de lectura de sentencia, desarrollada esta tarde en la sede de Natasha Alta, en Trujillo, no asistió el representante del Ministerio Público de Trujillo. La fiscalía había solicitado cinco años de prisión contra el también ex gobernador regional de La Libertad.

La sala argumentó que no hubo testigo que afirme que no se realizaron las elecciones internas de APP para elegir a los candidatos a algunas alcaldías distritales y que el Ministerio Público no probó que la entrega de dádivas “se haya hecho durante el proceso electoral y que se haya condicionado el voto”.

La sentencia también alcanzó a Tania Baca Romero, ex funcionaria de la Municipalidad Provincial de Trujillo y dirigente de APP.

La representante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Silvia Quintana, indicó que apelará la medida.

–El caso–

En 2013, se difundió un video registrado el 18 de marzo de 2010, en el que se observa a César Acuña disponiendo la entrega de víveres a 10 mil familias pobres de Trujillo para ser reelegido alcalde de Trujillo.

“Queremos seguir gobernando Trujillo, para eso Dios nos da esta oportunidad. Luego yo renuncio, se quedan ustedes de alcaldes y yo me voy a la campaña presidencia. Tenemos gobierno local, regional y hasta presidente. […] Plata como cancha para ustedes”, se escucha decir al también ex parlamentario.