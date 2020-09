El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) dio por concluida la designación de Edgar Iván Zapata Yactayo -esposo de la exasistente del despacho presidencial Karem Roca- en el cargo de director de la Oficina de Coordinación Descentralizada de dicha institución.

Según la resolución -publicada en el Diario Oficial El Peruano- la salida de Zapata Yactayo, quien estaba en el cargo desde junio de 2018, se decidió tras un informe de Asesoría Jurídica.

La destitución de Zapata Yactayo se da luego de que el Gobierno informara sobre el despido de Karem Roca, protagonista de los audios que muestran conversaciones entre ella, Mirian Morales y el presidente Martín Vizcarra en torno al caso 'Richard Swing’.

En un nuevo audio difundido por América Noticias, la exfuncionaria de Palacio de Gobierno confirmó que fue ella quien grabó al presidente Vizcarra en más de una oportunidad y consulta, con quien sería su abogado, Fabio Noriega, sobre las posibles repercusiones legales.

En otro audio, Roca expresa su preocupación por la reacción de su esposo Iván Zapata, si llegara a enterarse de las comunicaciones que tuvo con el jefe del Estado.

“Iván no sabe lo que pasó con el WhatApp con el presidente. Hay cosas que yo me guardo. Iván no sabe muchas cosas ni de los audios, nada, porque si sabe de los audios, ah, no, no, no. Aparte él es bien derecho con las cosas, a él lo vas a exponer así, asá, nada, él vive de su sueldo”, se le escucha decir.

La resolución de Cofopri también da cuenta de la designación de Francisco Horacio Cueva Reátegui como nuevo jefe de la Oficina de Coordinación Descentralizada.

