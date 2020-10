Este jueves, los investigados Mauricio Salas, Lincoln Matos, Patricia Dávila, Aura Quiñones Li, quienes cumplen una orden de detención preliminar por siete días desde el último viernes, y la defensa de Liliana Chanamé, hicieron uso de la palabra en la audiencia en la que se evalúa el recurso de apelación que presentaron ante la medida dictada en el marco del Caso Richard Swing.

Patricia Dávila, ex secretaria general del Ministerio de Cultura (Mincul), indicó que el cantante Richard Cisneros, también conocido como Richard Swing, ya tenía relación con este sector desde antes que ella ingrese a trabajar.

“Sí, he reconocido que lo conocía y que me ha visitado no solo una vez, sino varias veces”, dijo en la sesión.

Asimismo, aseguró que no es “una persona corrupta” y que está dispuesta a colaborar con la investigación.

Por su parte, el abogado Luis Elías Huapaya, defensa de Liliana Chanamé -ex directora general de Recursos Humanos del Mincul-, quien no fue localizada durante la intervención del viernes 2 de setiembre, indicó que su patrocinada se ha sujetado a las directivas establecidas para las contrataciones.

Además, precisó que Chanamé sí cuenta con arraigo domiciliario ya que vive en la misma casa donde habitan sus padres y que el día de la intervención se encontraba en un centro de salud.

A su turno, Mauricio Manuel Salas, coordinador y programador del Gran Teatro Municipal, aseguró que “es falso” que se quiera sustentar la detención preliminar en diligencias que requerían de su presencia, ya que -refirió- ha participado de todas a las que se le ha convocado.

“Es falso que se quiera decir que hay acciones o diligencias que requieran mi detención siete días que no se hubieran podido hacer en libertad, como lo he venido haciendo”, dijo.

Manuel Salas afirmó que cuenta con arraigo domiciliario, que tiene tres hijos menores de ocho años y aseguró que está “llano” a seguir colaborando del proceso.

“Sinceramente, yo estoy y sigo llano a seguir todo el proceso que sea necesario para esclarecer esto, pero, por favor, con el tratamiento de dignidad que necesitamos los funcionarios públicos que, como en mi caso, le dedican 14 años de su vida -tengo 40- al sector público”, dijo.

Lincoln Matos Parodi, exdirector general de la Oficina General de Administración del Ministerio de Cultura, explicó que inició sus labores en dicho sector en agosto de 2019, mientras que Richard Cisneros comenzó sus contrataciones en marzo del 2018.

“Yo lo conocí al señor Cisneros durante la actuación el día de la Canción Criolla. Es la primera vez en mi vida que lo vi el 31 de octubre de 2019. A esto quiero agregar respecto a lo que estamos en este momento debatiendo, que en el pedido de detención preliminar se me atribuyen dos supuestos peligros procesales, uno de fuga. Hace 13 años que resido en el mismo lugar, que es mi domicilio fiscal ante Sunat, que pago impuestos hace 13 años bajo esa dirección”, detalló.

Matos Parodi sostuvo que una vez iniciada la investigación, puso su cargo a disposición, lo que fue aceptado por el ministro de Cultura, Alejandro Neyra.

“Trabajando en el Ministerio de Cultura puse inmediatamente mi cargo a disposición cuando saltó esta investigación para que no se vaya a pensar que podía yo tratar de ocultar algún documento”, refirió.

Agregó que es el “principal interesado” en que estos hechos se aclaren, sin “denigrar al ser humano cuando estamos totalmente a disposición de brindar toda la información necesaria”.

“Nosotros no hemos robado, no hemos ido contra ningún contrato extraño ni nada, al contrario, me interesa -porque tengo edad para seguir trabajando- que esto se esclarezca y que quede lo más claramente posible establecida mi inocencia”, dijo.

Finalmente, Aura Elisa Quiñones, ex directora general de Recursos Humanos del Mincul, destacó que cuenta con más de 35 años de servicio y dijo que siempre ha optado “por una conducta ética y moral ante cualquier autoridad”.

“Si tengo vínculos por influencia, no los tengo, nunca los he tenido. Actualmente ejerzo docencia, enseño lo que es investigación y metodología de investigación para la elaboración de tesis y enseño Recursos Humanos en diferentes universidades, en universidades privadas. Yo confío en la justicia del país”, manifestó.

