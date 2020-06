La Comisión de Fiscalización citó para esta semana a Máximo San Román, exasesor ad honorem del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, para que responda sobre los vínculos que habría tenido con Richard Cisneros –conocido como ‘Richard Swing’– y el ingreso que le habría facilitado a Palacio de Gobierno. Por otro lado, el grupo parlamentario también citará a seis funcionarios públicos del Ministerio de Cultura.

El congresista Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, dijo que San Román participará virtualmente en el interrogatorio este miércoles, desde las 11 de la mañana. “El procedimiento es el mismo: se inicia como reservada [el interrogatorio], pero creo que mañana va a ser abierta debido a las respuestas que dio San Román en medios de comunicación”, dijo Alarcón a El Comercio. Agregó que San Román confirmó su participación, que será vía Microsoft Teams.

Este es el oficio enviado a Máximo San Román.

El empresario San Román es uno de los invitados a la comisión debido a que Richard Cisneros lo señaló como la persona que lo citó, por primera vez, en Palacio de Gobierno.

“La primera vez que voy a Palacio de Gobierno fue para acudir a un llamado del ingeniero [Máximo] San Román, asesor del presidente Pedro Pablo Kuczynski. No recuerdo si fue uno o dos días antes de la primera moción de vacancia en su contra”, dijo Cisneros el pasado viernes.

Además, mencionó que San Román lo convocó porque “conoce de mis aptitudes de marketing político para tratar de ayudar al presidente en desarrollar una asesoría, consultoría, que fue ad honorem y desarrollé en vivo y en directo”. Aunque no ahondó en qué tipo de asesoría habría hecho, comentó que grabó un audio porque el entonces presidente no estaba disponible en ese momento.

Sin embargo, el mismo día, San Román declaró a ATV Noticias que no conoce a Cisneros. "No lo puedo creer, yo nunca lo he conocido a este individuo, yo nunca lo he presentado, yo no lo puedo creer”, dijo. Además, que la presencia de Cisneros en Palacio de Gobierno se dio por su cercanía con las secretarias de Martín Vizcarra, como Karem Roca.

“Yo compartía una oficina con Martín [Vizcarra], había una sala de la secretaria que nos atendía. Cuando Martín deja el Ministerio de Transportes toma la oficina de Carlos Moreno, ahí es que conozco a Karem [Roca] y a su otro asesor, pero a ese señor no. Él ha ido a visitarlas a ellas, no sé por qué tiene que mencionarme a mí”, agregó.

Funcionarios del Ministerio del Cultura

Por otro lado, este viernes serán citadas otras seis personas a la Comisión de Fiscalización. Se trata de trabajadores y exfuncionarios del Ministerio de Cultura que pudieron haber estado involucrados en las gestiones administrativas de la contratación de Richard Cisneros.

Ellos son: Patricia Vásquez Montes, exdirectora de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional; Aldo Omar Ortega Loayza, director general de la Oficina de Recursos Humanos; Katiya Nathali Paredes Gonzales, directora de la Oficina de Abastecimiento y Logística; Mack Antezana López, logístico; Osbin Richard Vargas Estrada, asistente en Ejecución Contractual; y Verónica Alicia Bazán Navarro, logística.

“Vamos a invitar primero al personal operativo, que ve la parte administrativa. Una vez que se pasen estas citaciones, se sigue al siguiente nivel, y así hasta llegar a los superiores”, precisó Alarcón.