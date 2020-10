Conforme a los criterios de Saber más

La ex secretaria general de Palacio de Gobierno Miriam Morales, el ex asesor presidencial Óscar Vásquez, la ex asistente presidencial Karem Roca, y otros exfuncionarios detenidos preliminarmente el viernes apelaron la medida dictada por el Poder Judicial en el marco de las investigaciones por los presuntos contratos irregulares del cantante Richard Cisneros.

Como se recuerda, el viernes pasado nueve de las diez personas para las que se dictó la medida, fueron detenidas a pedido de la fiscal anticorrupción Janny Sánchez-Porturas, quien investiga el caso desde mayo de este año.

Fuentes del Poder Judicial informaron a El Comercio que, hasta ayer lunes que venció el plazo, todos apelaron la orden de detención preliminar, salvo la defensa de la exsecretaria general del Ministerio de Cultura Diana Tamashiro Oshiro.

La medida de detención preliminar vencerá este jueves 7 de octubre.

Fueron detenidos exasesor Óscar Vásquez, la exsecretaria de Palacio de Gobierno Miriam Morales y su exasistente presidencial, Karem Roca. Además, del cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing.

También Diana Tamashiro Oshiro y Patricia Dávila Tasaico, ex secretarias generales del Ministerio de Cultura; Aura Quiñones Li, ex directora general de Recursos Humanos; Lincoln Matos Parodi, ex director de la Oficina General de Administración, y Mauricio Salas Torreblanca, coordinador del Gran Teatro Municipal. Hasta el momento no ha sido ubicada Liliana Chanamé, ex directora de Recursos Humanos.

-Cuestionan medida-

La defensa legal de Miriam Morales, el abogado Carlos Rodas, confirmó a El Comercio que apeló la detención al día siguiente. Además, calificó de “desproporcional” e “injustificada” la medida.

Rodas sostuvo que en todo momento su patrocinada ha tenido la intención de colaborar con las investigaciones y que si bien ella dijo ante la fiscalía que Cisneros, solo tuvo dos visitas a Palacio de Gobierno, fue porque en ese momento no tenía conocimiento de los otros ingresos.

“Ella va y declara bajo juramento que el señor Cisneros solo ha entrado dos veces, de las cuales solo tengo conocimiento de una, que fue conmigo. De la otra no tengo conocimiento. Estamos 25 de junio. Después de su declaración, va a Palacio, se reúne con la señora Karem Roca, y otro personal le informa que han encontrado más correos de pedido de ingreso. Entonces ella pregunta por qué no le informaron eso ya que la mandaron a declarar con información incompleta”, dijo su abogado.

Según Rodas los otros ingresos los solicitó Karem Roca Luque; por eso es que su patrocinada pide la reunión con el presidente Martín Vizcarra, para aclarar la información, y de allí se desprende el audio del 27 de junio.

Agregó que su defendida fue quién reclamó a Roca por la eliminación de los correos. “Por eso me parece injusto que ahora se le acuse de tratar de obstruir, de tratar de borrar los correos”, indicó.

Al ser consultado por qué en el audio se escucha la repartición de los permisos de ingreso de Cisneros, sostuvo que eso lo deben responder otros.

“La señora Morales asume lo que ella había hecho, su reunión con el señor Richard Cisneros. Ella asume por que la reunión fue con ella. La otra reunión lo asume la señora Roca, porque ella lo pidió y allí está el correo. Si fue con el señor Presidente o no fue con el presidente, también está en el audio. En el audio el Presidente habla de eso”, alegó.

Por ello todo ello, anunció, han solicitado que se llame a declarar al jefe de la Oficina de Tecnología de la Información de Palacio de Gobierno para que se conozca quién borró la información.

Finalmente, indicó que su patrocinada ya fue interrogada nuevamente por la fiscalía, tal como vienen haciendo otros detenidos.

Francisco Núñez, abogado de Óscar Vásquez, no quiso declarar para esta nota. Tampoco el abogado Michael Rengifo Quezada, defensa de Karem Roque Luque. Juan Varillas, abogado de Cisneros, no pudo ser ubicado.

César Nakazaki, defensa de Tamashiro Oshiro, confirmó que no apelaron la medida de detención preliminar.

“No he apelado, lo considere para lograr un mejor escenario en el proceso penal y en un probable requerimiento de prisión preventiva”, indicó.

