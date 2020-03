Hace poco más de un año y once meses, Martín Vizcarra asumió la Presidencia de la República y, en ese lapso de tiempo, al menos cinco ministros fueron cuestionados por estar involucrados en casos de presunta corrupción. La última ministra en sumarse a esta polémica lista de integrantes del Ejecutivo es Rocío Barrios, ministra de la Producción.

Barrios y el mantenimiento de vehículos

La aún ministra de la Producción, Rocío Barrios, fue acusada por el Ministerio Público por el presunto delito de peculado doloso, por apropiación, en agravio del Estado. La fiscalía ha solicitado nueve años y tres meses de prisión en contra de Barrios debido a que es señalada como autora del delito, que se habría cometido cuando era directora de la Oficina General de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cargo que ocupó entre noviembre del 2014 y marzo del 2015.

Barrios y otros cinco investigados son acusados de haberse apropiado dinero del Estado cuando simularon haber contratado, entre julio y diciembre del 2014, presuntos servicios a las empresas “Casa Importadora Andrea S.A.C. y Grupo Torres & Torres Luna S.A.C. para la prestación de los servicios de mantenimiento correctivo para cuarenta (40) vehículos, pertenecientes a la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, por un costo total ascendente a la sima de S/ 177.279”.

El lunes, informó a través de un comunicado que su cargo se encuentra a disposición.

Edmer Trujillo y sus vínculos con el Hospital de Moquegua

A fines del año pasado, la fiscalía anticorrupción de Moquegua reabrió una investigación al entonces titular del MTC, Edmer Trujillo, por presuntas irregularidades en la construcción del Hospital de Moquegua cuando era gerente del gobierno regional. Este habría autorizado un irregular desembolso de S/41’869.086.

El cuestionamiento se fundamenta en que la autorización de Trujillo para desembolsar esta cantidad de dinero al consorcio encargado de la construcción se dio en menos de 24 horas, entre el 30 y 31 de diciembre del 2014, cuando culminaba la gestión del entonces gobernador regional de Moquegua, Martín Vizcarra. Para la Contraloría, ese pago fue irregular.

Según la resolución fiscal, la investigación se reabrió luego de declararse procedente la denuncia que presentó el procurador anticorrupción Amado Enco contra Edmer Trujillo y otros por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Edmer Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones. Renunció este 13 de febrero de 2020 en su segundo periodo en el cargo. (Foto: Presidencia Perú)





Jorge Meléndez y la contratación de su expareja

Jorge Meléndez estuvo en el ojo de la tormenta cuando era ministro de Desarrollo e Inclusión Social, al revelarse que había recomendado a la madre de su hijo para que fuera contratada en el 2018 en la Comisión de Ética Parlamentaria, que presidía Janet Sánchez. La excongresita fue quien dio a conocer el hecho.

La exparlamentaria ratificó que fue Meléndez quien propuso a Érika Fernández para el puesto de auxiliar. Agregó que no tuvo conocimiento que era la madre su hijo hasta meses después, cuando incluso él mismo se lo llegó a reconocer. “Yo no he recomendado a nadie. A sus manos (de Janet Sánchez) llegan hojas de vida. No tengo absolutamente nada que ver con la contratación”, sostuvo Meléndez en aquel entonces.

Además de este caso, el portal Ojo Público difundió el documento fiscal de una investigación a la organización criminal Los Cumaleros del Oriente, dedicada al tráfico ilegal de madera. En conversaciones telefónicas interceptadas, el cabecilla del grupo menciona que Meléndez los había ayudado a dilatar unos procesos de fiscalización.

Jorge Meléndez, ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Renunció el 27 de octubre de 2019, en su segundo periodo. (Foto: Presidencia Perú)

Carlos Lozada y el caso de presunta colusión

Tras la salida de Edmer Trujillo, Carlos Lozada lo reemplazó en la cartera de Transportes. Sin embargo, se conoció que la fiscalía lo investiga junto a otras cuatro personas por colusión simple en agravio del Estado, tras suscribir en mayo del 2018 un contrato cuestionado cuando era director ejecutivo de Provías Nacional.

Según reveló “Cuarto Poder”, la pesquisa contra Lozada y otras cuatro personas gira en torno a presuntas irregularidades detectadas en el contrato que, el 15 de mayo del 2018, suscribieron Provías Nacional —cuando el hoy ministro era director ejecutivo de esta entidad— y la empresa española Constructora San José. Esto por el mejoramiento de la carretera Checca-Mazocruz, en Puno, proyecto que actualmente se encuentra paralizado y con contrato resuelto.

En torno a dicha obra, una de las empresas competidoras que perdió la licitación denunció que el contrato se suscribió pese a que la compañía española no acreditó su registro único de contribuyente (RUC) ni proporcionó su código de cuenta interbancario, requisitos que se encontraban en las bases de la licitación, en la Ley del Registro Único de Contribuyentes y en la Ley de Contrataciones del Estado.

Así fue la juramentación de Carlos Lozada Contreras como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. (Foto: Presidencia Perú)

Carlos Bruce y Los Temerarios del Crimen

La fiscalía inició una investigación preliminar el año pasado a cuatro legisladores por sus presuntos vínculos con Los Temerarios del Crimen, entre los que se encontraba Carlos Bruce, entonces ministro de Vivienda. Se le imputa tráfico de influencias agravado por presuntas gestiones para favorecer a un consorcio en Chiclayo.

Bruce dijo que no le ofreció ninguna obra ni recibió pago alguno de parte del exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, sindicado como presunto líder de la banda Los Temerarios del Crimen.