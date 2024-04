Rafael López Aliaga, alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se pronunció sobre las explicaciones que dio la presidenta Dina Boluarte por los relojes Rolex que portó. El burgomaestre consideró que la mandataria debe ofrecer disculpas al país.

“Hemos perdido un mes, creo que lo mínimo que merece el país es una disculpa pública de la señora presidenta […]. El Perú no está para este tipo de agenda, agendas frívolas. Como dice el premier, seguridad nacional y reactivación económica, para eso estamos”, señaló la autoridad edil ante la prensa, tras participar en una actividad en Santa Anita.

mira el video

En esa misma línea, López Aliaga dejó en claro que no cree que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Nuñez, le haya prestado un reloj Rolex a Boluarte Zegarra.

“Sinceramente no creo que en el día de tu cumpleaños alguien vaya y te preste un reloj, yo no creo, pero por eso digo, el Perú merece unas disculpas públicas porque no está para ese tipo de agenda frívola”, indicó.

“Yo no soy juez, pero me parece raro. Tú no vas en el cumpleaños de alguien con un y le dices ‘te lo presto’. Eso no es creíble, creo que la señora presidenta tiene que pedir disculpas al Perú”, agregó.