Se trataba del Rolex RLX26284SRDO, de serie número AJ509842, que según la fiscalía, fue adquirido por el gobernador regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima, en Estados Unidos, en setiembre del 2023.

A los pocos días de dicha compra, el 18 de setiembre del 2023, Dina Boluarte lució el reloj durante un evento oficial.

Un segundo Rolex (Serie 87N27688), también de propiedad del gobernador ayacuchano y comprado en el extranjero - Daydate President Rodium - fue lucido por la presidenta en apariciones públicas de febrero del 2024.

Estos son, precisamente, los dos Rolex que el Ministerio Público considera que habrían ingresado ilegalmente al país, transportados por familiares del gobernador de Ayacucho y que terminaron siendo entregados a la mandataria.

Como se recuerda, Boluarte Zegarra admitió ante la Fiscalía de la Nación haber usado tres relojes de marca Rolex, que le entregó Oscorima Núñez a modo de “préstamo”.

En su versión, la mandataria reconoció el Rolex color dorado (oro rosa) que fue adquirido en la Casa Banchero; el Rolex de color plata y el Rolex de correa de cuero. Estos dos últimos, adquiridos en Estados Unidos.

“Se quitó aquel reloj y me entregó; y el préstamo de los tres relojes fue entregándome progresivamente, toda vez que en mis apariciones públicas, cuando vestía tonos plata, yo lleva relojes plata.”

Tras las diligencias indagatorias, la fiscalía determinó que los dos Rolex adquiridos en el extranjero por Oscorima Núñez -usados por la presidenta Boluarte- no ingresaron al país “de manera legal”. Por ello, acaba de formalizar una investigación preparatoria contra el gobernador de Ayacucho, su hijo Wilfredo Oscorima Loja y su sobrino Fritz Hinostroza Oscorima, por los presuntos delitos de contrabando y receptación aduanera agravada.

El Ministerio Público declaró compleja la investigación por lo que dispuso un plazo de ocho meses, para realizar la misma.

Además, ordenó citar a los investigados: el gobernador Wilfredo Oscorima Núñez, Wilfredo Oscorima Loja y Fritz Hinostroza Oscorima, para que rindan su declaración el 20 de marzo del 2025.

Rolex comprados en el extranjero no fueron declarados

Según las pesquisas de la fiscal Nancy Ventura, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del Callao-Primer Despacho, los dos relojes Rolex que tendrían la calidad de ilegales fueron comprados en la tienda virtual “JomaShop”, cuya sede física queda en Brooklyn, Nueva York.

La factura del Rolex Oyster Perpetuale Datejust, cuya tarjeta de garantía fue hallada en casa de Dina Boluarte, se encuentra a nombre de la autoridad regional, que pagó -vía transferencia bancaria- US$26.215 por el referido reloj.

No obstante, según la fiscalía, fue enviado a nombre de un sobrino Fritz Hinostroza Oscorima, quien estuvo en Estados Unidos entre el 12 y el 14 del 2023, según su movimiento migratorio.

El segundo Rolex, un Daydate President Rodium de 18 kilates (Serie 87N27688), fue comprado en la misma tienda virtual, el 8 de noviembre del 2023. Por este, Oscorima pagó UD$20.217 a través de una tarjeta de crédito American Express.

Sobre ello, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat-Autoridad Aduanera) informó a la fiscalía que entre enero del 2023 y mayo del 2024, no se había registrado la declaración aduanera de los Rolex investigados y tampoco alguna importación del proveedor “JomaShop”.

Tampoco se registraba que Oscorima Núñez, Oscorima Loja o Hinostroza Oscorima hayan realizado la declaración aduanera para ingresar legalmente algún reloj Rolex a nuestro país. No obstante, los dos últimos sí presentaron una declaración por “equipaje por el ingreso de ropa variada y complementos de vestir”.

Por tanto, para la fiscalía, las tres personas conocen el trámite y operación aduanera que se debe realizar para ingresar mercancía extranjera a nuestro país de manera legal.

Tuvieron que ser declarados a la autoridad aduanera

En esa línea, sostiene la fiscalía, los Rolex adquiridos en el exterior, valorizados en US$ 26.215.00 y US$ 20.217.00, respectivamente, “debieron ser sometidos al control aduanero” para poder ser ingresados lícitamente a nuestro país.

Ello tendría que haberse realizado a través de la presentación de declaraciones aduaneras, ya sea de importación o de equipaje, y del correspondiente pago de tributos, conforme lo indicó la Sunat a la fiscalía a través del Oficio 000809-2024-SUNAT/306000.

Es decir, su ingreso debió quedar registrado en la base de datos de la Sunat, puesto que los pasajeros que ingresan del exterior al territorio nacional se encuentran obligados a declarar que portan bienes afectos al pago de tributos ante la Autoridad Aduanera (que son aquellos que no se encuentran enumerados en el artículo 9 del Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Equipaje y Menaje de Casa), como lo son estos dos relojes.”

En esa línea, refiere la fiscal Nancy Ventura Castillo, según la autoridad aduanera, los relojes adquiridos en el extranjero no habrían ingresado legalmente a nuestro país, ya que no se encuentran registros de declaración aduanera en la base de datos de la Sunat, su número de serie, el nombre del proveedor, el número de factura o sus posibles declarantes.

Pese a ello, los Rolex se encuentran en nuestro país y fueron entregados por el abogado de Wilfredo Oscorima Núñez al Área de de Enriquecimiento ilícito y Denuncias Constitucionales del Despacho de la Fiscalía de la Nación.

“En suma, durante la investigación fiscal, se ha evidenciado que dos relojes de la marca Rolex, valorizados cada cual en US$ 26.215.00 y US$ 20.217.00, según factura comercial, que superan individualmente las 4 UITS (S/ 20.600), no fueron ingresados de manera legal a nuestro país”

Fiscal Nancy Ventura, de la Fiscalía de Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del Callao