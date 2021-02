Conforme a los criterios de Saber más

El exregidor municipal Augusto Rey continuará siendo investigado por el equipo especial Lava Jato. El fiscal José Domingo Pérez dispuso formalizar la investigación preparatoria en su contra por el caso Línea Amarilla, obra que estuvo a cargo de la constructora brasileña OAS, durante la gestión de Susana Villarán.

La exalcaldesa de Lima cumple con una orden de arresto domiciliario por este caso, mientras es investigada por presuntamente recibir US$ 7 millones de OAS para su campaña de reelección, a cambio de favorecerla de manera ilegal, de acuerdo a la tesis fiscal.

Como se sabe, dicha constructora y sus exejecutivos han iniciado un proceso de colaboración eficaz con la fiscalía peruana.

Susana Villarán afronta investigación en su contra bajo arresto domiciliario (Foto: Fernando Sangama/GEC)

Acta de acuerdo cuestionada

Dejar las investigaciones preliminares y formalizar la investigación preparatoria implica seguir con las indagaciones y conseguir pruebas que le permitan formular o no una acusación.

De acuerdo a la disposición emitida por el fiscal José Domingo Pérez en enero pasado, la investigación preparatoria contra Augusto Rey es por los presuntos delitos de colusión y cohecho pasivo propio, “por su participación en la negociación del Acta de Acuerdo de 20 de mayo del 2011, al haber prestado asesoramiento a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que se lleve a cabo la suscripción de la cuestionada Acta de Acuerdo”.

En el 2011, durante la gestión de Susana Villarán se modificó el contrato de concesión con Lamsac, siendo uno de los cambios que el proyecto deje de llamarse Línea Amarilla y pase a denominarse Vía Parque Rímac. Este cambio fue posible gracias al Acta de Acuerdo de mayo 2011. Esto además permitió que se amplíe el plazo de concesión de la obra de 30 a 40 años, a través de una adenda firmada el 13 de febrero de 2013.

La fiscalía considera que “la suscripción del acta de acuerdo del 20 de mayo de 2011 no era un simple acuerdo para compromisos futuros”.

“Para la suscripción del acta de acuerdo no se han ubicado informes que sustenten los compromisos que la MML se obligaba a suscribir, ni siquiera una evaluación básica de las posibles consecuencias legales”, sostiene la fiscalía.

Añaden que la única evidencia de asesoría ubicada se relaciona con la contratación, en la modalidad de “servicios de tercero”, de un asesor: Augusto Rey, por el periodo del 16 al 24 de mayo del 2011.

“A la fecha de la orden de servicio se estaba negociando el Acta de Acuerdo de 20 de mayo de 2011, que dio lugar a la Adenda N°1, generando acuerdos que obligaron prematuramente a la MML sin que se cumpla la oportunidad previa en el Contrato de Concesión”, indica el documento fiscal.

En la investigación fiscal también han sido incluidos correos electrónicos entre Augusto Rey y los representantes de la constructora brasileña OAS, que fueron públicos en el 2019.

En los mensajes, se leen coordinaciones entre Valfredo de Asís Ribeiro Filho, ex presidente de OAS, y Augusto Rey, relacionadas al proyecto Línea Amarilla.

Para esta etapa de la investigación, la fiscalía ha dispuesto recoger la declaración de Augusto Rey. Su testimonio fue tomado por los fiscales en una diligencia que inició el pasado 3 de febrero, pero continuaría en los próximos días. También se tenía previsto recibir la declaración de Susana Villarán.

Augusto Rey niega vinculación: “No asesore, no firmé, ni contribuí en la firma de esta acta”

En diálogo con El Comercio, Augusto Rey negó su participación en la negociación del acta suscrita en mayo de 2011 y señaló que continuará colaborando con la investigación fiscal. Indicó que el momento en el que es contratado por el municipio coincide con la firma del acta.

“Es un tema que a mí no me preocupa, la fiscalía está haciendo su trabajo, las personas que han participado en la firma de esa acta han dicho que yo no he participado, no era mi función, yo tenía días en la municipalidad, yo participaba en los temas sociales, yo lo he explicado a la fiscalía y ha sido ratificado por mis jefes y las personas responsables”, sostuvo.

“No era gerente, no hay nada que me vincule a esta acta”, puntualizó.

Sobre los correos electrónicos, apuntó que se dieron “en un contexto de coordinación diaria para la implementación de un contrato vigente”.

“Yo tenía días en la municipalidad cuando se suscribió el acta. Si me llaman a declarar lo hago como lo he hecho antes, no asesore, no firmé, ni contribuí en la firma de esta acta, yo tomé conocimiento de esa acta luego de que fue firmada”, declaró.

VIDEO RECOMENDADO

Ministro Ugarte_declaraciones