José Miguel Castro será trasladado a un penal en las próximas horas

En las próximas horas, el ex gerente municipal de la gestión de Susana Villarán, José Miguel Castro será clasificado e internado en un penal, según lo que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El ex funcionario edil deberá cumplirá una orden de 18 meses de prisión preventiva dictada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria en el marco del caso Lava Jato.

José Miguel Castro es investigado junto a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, por los presuntos delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

Una junta de clasificación del INPE, que integran un abogado, un psicólogo y un trabajador social, definirá el penal teniendo en cuenta factores técnicos como el grado de peligrosidad del interno.

La fiscalía le imputa a Castro haber solicitado dinero a las empresas Odebrecht y OAS para la campaña contra la revocación y para financiar el intento de reelección de la ex burgomaestre, hasta por la suma de $10 millones.

Según indicó el juez Jorge Chávez Tamariz en su resolución el último miércoles, existen graves y fundados elementos de convicción de la responsabilidad de Castro en estos hechos, así como indicios de que trató de cambiar la versión de varios implicados en el caso.

En el desarrollo de la audiencia, el ex gerente municipal hizo uso de la palabra y negó haber tenido algún "pacto de silencio" destinado a no reconocer durante casi toda la investigación que Odebrecht y OAS aportaron a las campañas de la ex alcaldesa de la Municipalidad de Lima.

"Yo no he sido parte de ningún pacto de silencio. Yo he acudido a la fiscalía las veces que he podido ir e incluso, hace dos semanas, tomé la decisión de someterme a un proceso de colaboración con la fiscalía, en el cual avancé toda la semana pasada diciendo mi verdad", manifestó Castro Gutiérrez.