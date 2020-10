El presidente Martín Vizcarra expresó su desacuerdo con la medida de detención preliminar por siete días ordenada contra diez de los investigados en el marco del caso ‘Richard Swing’. Pese a esto, aseguró que su Gobierno respeta la independencia de poderes y las decisiones que se tomen desde cada una de las instancias.

“Yo tengo que decir en esta oportunidad como lo he manifestado en anteriores veces. Primero que respetamos la independencia de poderes, nosotros somos Poder Ejecutivo y el sistema de administración de justicia toman estas decisiones; sin embargo, respetando la independencia de poderes podemos discrepar”, afirmó en declaraciones a TV Perú.

Martín Vizcarra explicó que esta no es la primera vez que su Gobierno discrepa con este tipo de medidas, ya que tuvo una posición similar en los casos de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y el expresidente Ollanta Humala.

“No lo hemos hecho ahora, lo hemos hechos cuando incluso se ha tomado este tipo de medidas de prisión preventiva, detenciones preliminares, contra connotados líderes políticos, cuando ocurrió con la señora Keiko Fujimori, con el expresidente [Ollanta] Humala, nosotros dijimos que respetábamos, pero que discrepábamos porque una persona debe ser privada de lo más delicado que tiene, de lo más importante que es su libertad, solamente cuando tenga una sentencia condenatoria”, destacó.

En ese sentido, indicó que -a su parecer- en este caso no encuentran “la proporcionalidad” para este pedido del Ministerio Público, pese a que lo respetan.

“Solamente en casos excepcionales deberían utilizar estas opciones que te da la norma cuando alguien se quiere inminentemente fugar […] Sin embargo, creemos que en el caso de esta investigación no encontramos la proporcionalidad para la decisión que se ha tomado, pero igual la respetamos y estamos seguros que cuando el Poder Judicial o el Ministerio Público concluya la investigación, determinarán que no hay motivo alguno de sanción”, manifestó el jefe de Estado a TV Perú, la emisora del Estado.

Además, Martín Vizcarra volvió a hacer hincapié en que la investigación no debería estar centrada solo en la contratación de Richard Cisneros, sino en las más de 40 mil contrataciones que se dan en el Estado bajo esta modalidad.

Finalmente, el mandatario solicitó que se actúe con objetividad e imparcialidad y se tomen “las decisiones más adecuadas para encontrar la verdad y determinar lo adecuado en función de su investigación”.

Este viernes, la jueza Sonia Bazalar, a pedido de la fiscal anticorrupción Janny Sánchez, ordenó la detención preliminar por un plazo de siete días para diez investigados del caso Richard Swing. Ellos son: la ex secretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales; la ex secretaria personal de Martín Vizcarra Karem Roca; el ex asesor presidencial Óscar Vásquez; el cantante Richard Cisneros, entre otros.

Cuestiona audios

El mandatario cuestionó que se tomen medidas preliminares en base a audios con contenido “inexacto” o “falso”, de quienes participan en las conversaciones.

“Tampoco podemos meter a todos en el mismo saco y medir con diferentes varas. La justicia debe ser una sola para todos y, entonces, vemos que parte de la justificación para este tipo de medidas, son los audios donde se han dado declaraciones que luego se han demostrado que son inexactas, que son falsas y en base a esos audios se están tomando decisiones tan delicadas como las que hemos visto esta mañana”, criticó.

Explicó que en los audios se ponía “en tela de juicio” el comportamiento del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público.

“Esos audios ponían en tela de juicio el comportamiento de un fiscal, el fiscal José Domingo Pérez, del cual yo no dudo en absoluto de él, pero el hecho es que el audio ponía en tela de juicio su comportamiento; sin embargo, el fiscal salió y con mucha severidad rechazó esos audios. Perfecto, entonces, ese audio está mal en ese aspecto, pero se toma como referencial ese audio para tomar este tipo de decisiones”, precisó el presidente.

Una situación similar, dijo, ocurrió con la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien también fue mencionada en una grabación.

“Incluso la propia fiscal de la Nación fue clara en rechazar. Yo tengo el mayor de los respetos por la fiscal y esta decisión que se ha tomado hoy prueba que no hay vínculo entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo”, refirió Vizcarra.

