Todos los casos en los que se ha implicado a Héctor Becerril

El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) sigue acaparando titulares en los medios de comunicación, pero no precisamente por su labor en el Parlamento.

El caso más reciente es de su ex asesor técnico Igor García Nieto, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el lunes en el distrito de Ate. La Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Huaycán que investiga el caso citará a Becerril como testigo para dar su declaración.

A continuación presentamos una lista de denuncias e investigaciones en las que el parlamentario se ha visto involucrado y por los cuales se le ha abierto algunas indagaciones dentro y fuera del Congreso.

- Asalto con pistola en Chorrillos -

El congresista denunció este lunes que hace tres semanas sufrió un intento de robo de su teléfono celular y fue golpeado con una pistola en la cabeza, cuando retornaba del penal de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva Keiko Fujimori. Sin embargo, un documento de la PNP señala que este hecho ocurrió hace tres meses en Surco, a la altura de la avenida Benavides.

Ante la versión policial, Becerril dijo este miércoles: "No recuerdo bien si fue hace tres semanas o tres meses, si dije tres semanas me he equivocado, es de hace tres meses. Además, dije que sucedió saliendo de Chorrillos, no en Chorrillos".

- Caso Temerarios del Crimen-

El fiscal contra el crimen organizado de Chiclayo, Juan Carrasco, envió un informe a la Fiscalía de la Nación para que evalúe si inicia una investigación contra Becerril y otros cuatro congresistas por presuntos vínculos con la red de corrupción Los Temerarios del Crimen.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos indicó que desde el 21 de marzo viene evaluando si abre investigación a los cinco congresistas y que en los próximos días se pronunciará.

De acuerdo a la tesis fiscal, la mencionada organización criminal estaría encabezada por el ex alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, quien está detenido precisamente por este caso.

Según el fiscal, quien no puede investigar a Becerril por su calidad de parlamentario, este estaría implicado con sus hermanos en el manejo irregular de diversas obras públicas en Chiclayo. El parlamentario ha negado tajantemente que haya tenido que ver con algún acto delictivo de esa organización criminal.

- Investigación por porcelanato para su casa -

La Fiscalía de la Nación abrió el 18 de febrero una investigación preliminar a Becerril por la denuncia que hizo la empresaria Mirtha Gonzales Yep por un presunto soborno. La ex representante de la Constructora CRD dice que entregó S/74.000 en materiales de construcción como porcelanato para la edificación de la casa del legislador en Trujillo a pedido de su hermano Wilfredo Becerril.

Según la denuncia, ese aporte se dio a cambio de que el parlamentario garantizara que la mencionada constructora se mantenga a cargo de las obras de la planta de tratamiento de residuos sólidos en Chiclayo, cuya licitación obtuvo en el 2017.

Becerril niega haber recibido alguna coima. Dice que el material para su casa fue comprado por su hermano Wilfredo, pero asegura que no sabía que una parte del dinero lo había puesto Gonzales Yep. “Esa parte era un préstamo que se han hecho entre ellos”, dijo hace un par de días.

- Caso Los Wachiturros de Tumán -

El fiscal Juan Carrasco, quien investiga a Edwin Oviedo como presunto líder de la organización criminal Los Wachiturros de Tumán, cuyo objetivo era apropiarse del patrimonio de la Empresa Agroindustrial Tumán, intentó incluir en la investigación a Becerril, pero no lo pudo hacer por la inmunidad parlamentaria que este goza.

Según la fiscalía, el legislador habría favorecido a Oviedo para que mantenga la administración de la azucarera. Carrasco pidió al entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry que le abra investigación por ese caso, pero no prosperó su pedido.

Becerril ha negado tener alguna relación con Los Wachiturros de Tumán. “Carrasco hace mucho tiempo está tratando de incluirme en hechos delictivos, quiso incluirme en la organización ‘Los Wachiturros de Tumán’, sin pedir el levantamiento de mi inmunidad parlamentaria”, dijo hace algunos meses.

En enero de este año, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria resolvió archivar todo lo actuado en su contra en la investigación dirigida por el mencionado fiscal.

- Denuncias en el Congreso -

Las bancadas de Nuevo Perú y Frente Amplio presentaron sendas denuncias constitucionales contra Becerril en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el el caso de los materiales de construcción que la empresaria Gonzales Yep presuntamente le habría entregado como coima.

El presidente de ese grupo de trabajo César Segura ha señalado que dichas denuncias tendrán que esperar su turno cronológico para ser debatidas y que no se priorizarán. La comisión tomó ese acuerdo el 17 de marzo.

En la Comisión de Ética Parlamentaria también está abierta una investigación preliminar al legislador de Fuerza Popular por el mismo caso de presunto soborno.

-Denuncia archivada-

​En julio del 2018, Indira Huilca (Nuevo Perú) y Wlibert Rozas (Frente Amplio) presentaron una denuncia constitucional contra Becerril por presunta infracción a la Constitución y haber incurrido en los supuestos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias por tratar de influir en la elección del presidente del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el 2017.

Ambas denuncias fueron admitidas a trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Aunque el informe sobre estas, elaborado por César Vásquez (APP), recomendaba la suspensión de Becerril, fue archivada por mayoría en octubre del 2018. La Comisión Permanente ratificó ese acuerdo.