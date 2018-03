El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, afirmó esta noche que Solidaridad Nacional, partido político que lidera, presentará candidato propio para la capital en las elecciones de octubre próximo.

“Sí, claro que [Solidaridad] va a tener candidato [en Lima]”, dijo en una entrevista con RPP. Agregó, sin embargo, que todavía no definen quién será. “No lo sé todavía [el nombre], el partido lo va a escoger”, agregó.

Según Castañeda Lossio, en su agrupación “hay gente sumamente capaz que puede ser candidato”. Indicó también que pretenden presentar candidatos en todos los distritos de Lima Metropolitana. “Eso es lo que se espera”, señaló al respecto.

Consultado sobre la posibilidad de que su hijo, el ex regidor por Lima Luis Castañeda Pardo, postule a Lima por Solidaridad, el alcalde respondió: “Yo no le puedo impedir [que sea candidato], porque sería absurdo: no tiene 18 [años], tiene 32”, expresó.

“No, hasta la fecha no se sabe [quién postulará]. Tenemos a Patricia Juárez [teniente alcaldesa de Lima], a Luis Rubio, a Desilu León. Tenemos un equipo bastante fuerte y hay otros más que también se vislumbran”, concluyó Castañeda Lossio.

