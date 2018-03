El vocero de la bancada aprista Jorge del Castillo expresó hoy su discrepancia con la decisión del Congreso de la República de cambiar las reglas de la moción de censura y la cuestión de confianza, aprobado el último viernes en el pleno por mayoría.

En una entrevista en vivo en la redacción de El Comercio, Jorge del Castillo coincidió con diversos constitucionalistas en el sentido de que esta modificación "es inconstitucional".

"Yo coincido con los constitucionalistas, tienen razón. Una reforma constitucional no se puede hacer vía reglamento del Congreso, sino por una ley de desarrollo constitucional, y aún así no tiene que ir en

conflicto con la Constitución, debe desarrollar no reformar", señaló Jorge del Castillo.

Y enfatizó que el reglamento del Congreso es para los congresistas, por lo tanto "no puede decirle al presidente cómo hacer su gabinete". De acuerdo a la modificación, los miembros de un gabinete censurado no podrán volver a integrar uno nuevo.

El proyecto que cambia al artículo 86 del reglamento del Parlamento fue presentado por el congresista Mauricio Mulder en octubre del 2017.

En otro momento, Jorge del Castillo también cuestionó la denominada ley Mulder, que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, la misma que el Ejecutivo ha dicho que observará. La norma también ha recibido críticas del Consejo de la Prensa Peruana y del relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza.

"Yo no voté por el tema. En nuestro gobierno dimos una ley de regulación de la publicidad estatal. Yo soy partidario de la regulación porque hay muchas entidades que hacen abuso, personas que se dan

autobombo, eso es censurable, pero de allí a saltar a prohibir hay un abismo. Sí es necesario regular, no es pertinente prohibir", indicó Del Castillo.

El ex primer ministro del gobierno aprista refirió que ninguna de las dos propuestas fue consultada por Mulder al interior de la Célula Parlamentaria Aprista.

"Yo no lo puedo juzgar ni a él ni a nadie. Yo digo con franqueza mi punto de vista, apegado a la ley y a la Constitución", respondió.

Elecciones internas

Del Castillo esta a la espera de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones sobre el reciente congreso partidario donde se eligió a la nueva dirigencia aprista, elección que el legislador cuestionó. Y es que el colegiado declaró fundado un pedido en ese sentido.

"No sé el alcance de la resolución. Cualquiera que fuera, hago votos para que sea el inicio de un proceso de reconciliación en el partido", acotó.

Agregó que "posiblemente" el partido tenga que "ir a un nuevo congreso partidario y buscar consensos".

