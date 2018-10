Cecilia Chacón: "No solo con dichos se mete presa a la gente"

La congresista Cecilia Chacón (Fuerza Popular) cuestionó esta tarde que por los "dichos" de un testigo "se meta presa a la gente". Agregó que cualquier testigo "tiene que dar pruebas" que sustente sus declaraciones.

"No nos olvidemos que cualquier testigo tiene que dar pruebas, no son solo sus dichos. Lamentablemente, lo que está haciendo este fiscal en esta persecución que cada vez es más clara es meter presa a gente que no tiene absolutamente nada que ver", sostuvo en diálogo con la prensa desde la Prefectura de Lima, a donde acudió para visitar a su lideresa Keiko Fujimori.

La parlamentaria aseveró que con el accionar del Ministerio Público no solo se está yendo en contra de de Fuerza Popular, sino de la democracia. Dijo que es evidente que existe una persecución política.

"Esto es claramente una persecución, porque hay una serie de irregularidades que no hacen un debido proceso. Aquí no solo se está yendo en contra de Fuerza Popular, se está yendo en contra de la democracia y cada vez es peor", señaló.

Cecilia Chacón cuestionó que uno de los testigos la haya mencionado con "clara intencionalidad política".

"Si quieren seguir perpetrando un golpe de Estado e ir en contra de la democracia, aquí me van a encontrar, porque es falso. Soy una persona que con mucho orgullo soy fujimorista y lo seguiré siendo", acotó.