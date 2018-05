La congresista Cecilia Chacón (Fuerza Popular), presidenta de la Comisión de la Mujer del Parlamento, exigió a la Mesa Directiva programar una sesión plenaria para debatir únicamente los proyectos de ley relacionados a la lucha en contra de la violencia hacia la mujer.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Chacón aseveró que “todas las mujeres del Parlamento” están de acuerdo con esa propuesta y lamentó que, pese a que diversas legisladoras lo han pedido desde hace algún tiempo, no se les haya hecho caso.

“Solicito en nombre de todas las mujeres de este Parlamento, en nombre de todas las mujeres de las diferentes bancadas que se haga un Pleno mujer para ver todas estas iniciativas [en contra de la violencia hacia la mujer]”, manifestó.

Asimismo, la parlamentaria exigió que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, asista a esta pleno mujer para “que pueda decir qué herramientas necesita y pueda seguir ayudando en la lucha frontal contra la violencia a la mujer”.

Chacón dijo que no quieren tomar medidas como no asistir al hemiciclo en caso no se programe una sesión plenaria para ver estos temas.

Posteriormente, la legisladora pidió a sus colegas que se pongan de pie en apoyo a la propuesta y remarcó que pese a las diferencias políticas las congresistas están unidas por las mujeres del país.

“Nosotras podemos tener muchas diferencias, pero en esta lucha estamos unidas y exigimos la presencia del fiscal y un Pleno mujer”, concluyó Chacón.

Al término de la intervención el primer vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla, aseguró que la Mesa Directiva se reunirá para agendar cuanto antes un pleno mujer para trata esta problemática.