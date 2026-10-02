La diputada de Fuerza Popular Cecilia Chacón advirtió que el texto sustitutorio que propone otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 90 días que fue aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no cuenta con el favor total de su bancada, pues aunque esta le dio cuatro votos a favor a la propuesta también hubo dos abstenciones.

Chacón criticó duramente a la presidenta de la mencionada comisión, a Giannina Avendaño Vilca, al acusarla de presentar el texto sustitorio sin antelación y sin opiniones técnicas del Ejecutivo. Como se recuerda, las facultades legislativas solo fueron aprobadas exclusivamente en materia de seguridad ciudadana y atención ante el fenómeno El Niño.

“Nuestros desacuerdos son internos muchas y una vez que tomamos la decisión, esta decisión siempre nos acompaña. El tema es claro, nosotros hemos tenido esta discusión porque nos hemos enterado del texto (sustitutorio) minutos antes, ni minutos antes, fue en la comisión, es por eso que se pidió por lo menos una media hora para poder discutirlo. Ese fue un pésimo manejo de la presidente de la comisión, o sea, cosas que nunca han pasado y menos en una comisión tan importante como la Comisión de Constitución del Congreso de la República”, manifestó la diputada, en declaraciones a Canal N.

Comisión de Constitución retoma debate sobre delegación de facultades. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

“La presidenta de la Comisión de Constitución, que es de Juntos por el Perú... por primera vez desde que yo recuerdo de esta comisión le dice no a absolutamente todas las facultades, de un borrón”, dijo la diputada del partido oficialista del gobierno.

“Felizmente yo aquí quiero saludar a Ahora Nación, Buen Gobierno, Renovación y Obras que entregaron un texto sustitutorio y votaron en contra del archivamiento. Pero a ella (no) le importó absolutamente e hizo un dictamen sin los técnicos del Ejecutivo”, manifestó.

“No invitó a dos posiciones, en realidad creo que obviamente sabemos que es de Juntos por el Perú, que es de izquierda y tiene su ideología, pero como presidenta de la comisión, ella tiene la obligación de ser objetiva dentro de lo que se refiere a la comisión”, añadió.

También cuestionó la falta de consenso en la creación del texto sustitutorio aprobado.

“Lamentablemente (no lo ha sido) porque creo que ella no solamente desconoce el reglamento del Congreso sino que creo que ella piensa que como es la presidenta de la Comisión de Constitución, ella puede hacer lo que quiera. Y hay que decirle que en general a todos que cuando a uno lo eligen como presidente, ya sea del Congreso o de una comisión representa a todos los miembros que están en esa comisión, los de su partido y los que no”, dijo.

Comisión de Constitución aprobó por mayoría texto planteado por cuatro bancadas: Renovación Popular, Ahora Nación, Obras y Partido del Buen Gobierno (Foto: César Bueno)

También señaló que el pedido de facultades legislativas por parte del gobierno de Keiko Fujimori responde a la necesidad de afrontar la creciente ola de criminalidad.

“Yo nunca he visto que se haga un pedido de facultades y que la Comisión de Constitución diga, “No, nos negamos a todo.” (…) pero los mismos partidos se están dando cuenta de sí que eh no es rentable ni políticamente para ellos y menos aún es rentable para la población que está esperando esas facultades para que la seguridad disminuya, para que el fenómeno del Niño no haga los estragos que la lamentablemente se prevé que va a tener", indicó al respecto.

Sobre la postura de Fuerza Popular -dijo que algunos de los miembros de la bancada votaron a favor (4) y dos abstenciones- y al ser consultada sobre el hecho de que usualmente votan en bloque y de forma unánime señaló que quisieron “sentar nuestra posición. Hemos querido, efectivamente, que este dictamen pase, porque sin nuestros votos no pasaba”.