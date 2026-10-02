Comisión de Constitución aprobó otorgar facultades al Gobierno solo en materias de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. Foto: captura / Canal N
Comisión de Constitución aprobó otorgar facultades al Gobierno solo en materias de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. Foto: captura / Canal N
Por Redacción EC

La diputada de Fuerza Popular Cecilia Chacón advirtió que el texto sustitutorio que propone otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 90 días que fue aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no cuenta con el favor total de su bancada, pues aunque esta le dio cuatro votos a favor a la propuesta también hubo dos abstenciones.

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