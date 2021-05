La excongresista Cecilia Tait, quien fue presentada como parte del equipo técnico de Fuerza Popular, aseguró que será fiscalizadora de un posible gobierno de Keiko Fujimori, al comentar que aceptó la invitación porque si se quedaba fuera, “no voy a poder después reclamar”.

“Voy a ser una buena fiscalizadora. En eso soy especialista. Voy a ser la peor cobradora que va a tener Keiko Fujimori si no cumple las promesas y me clavaré al frente de Palacio de Gobierno”, declaró este lunes a Canal N.

Tait, quien fue legisladora de Perú Posible elegida los años 2001 y 2011, y quien trató de ser parte del Congreso por Peruanos por el Kambio en el 2016, dijo que no necesita ser elegida como parlamentaria para llevar a cabo una labor fiscalizadora.

Cecilia Tait aseguró que fiscalizará a Keiko Fujimori si gana las elecciones. (Canal N)





“Si tengo que viajar, voy a ir a fiscalizar, no necesito ser congresista. Están pidiendo un capital que me ha costado muchísimo cuidarlo. Ese capital se lo estoy entregando a Keiko, a todo su equipo, pero no es un cheque en blanco [...] Si me quedo fuera, no voy a poder después reclamar”, comentó.

Keiko Fujimori presentó este lunes a Cecilia Tait junto a Carlos Neuhaus, la atleta y abogada Inés Melchor, y otros como nuevos integrantes del equipo técnico de Fuerza Popular de cara a la segunda vuelta electoral del 6 de junio.

Tait señaló que espera que la lideresa fujimorista “reivindique” su apellido del legado que dejó el régimen de Alberto Fujimori.

“Este es el momento para apoyar a Keiko, apoyar la democracia y no creo que falle porque el legado que ella recibió del papá no le puede dejar a sus hijas. Ella se tiene que reivindicar y hacerlo bien. Keiko ha cambiado”, comentó.

