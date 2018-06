La periodista de investigación Cecilia Valenzuela declaró hoy en calidad de testigo en el juicio en contra del ex operador montesinista Óscar López Meneses y otros 11 implicados en el resguardo irregular que recibió por parte de la Policía Nacional, en su casa ubicada en el distrito de Surco, entre los años 2012 y 2013.

Valenzuela relató con detalles cómo realizaron la investigación periodística –publicada en El Comercio y en Willax– que reveló la custodia ilegal y cómo confirmaron que Óscar López Meneses vivía en esa vivienda de la calle Batallón Libres de Trujillo.

La directora del diario "Perú 21" narró que vieron y grabaron a 8 patrulleros, 2 motos y 22 policías. Uno de los patrulleros era del Serenazgo de Surco, precisó. Además, afirmó que pudieron confirmar que en esa vivienda no vivía el entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armas José Cueto, como habían dicho los custodios.

En la audiencia que duró casi dos horas, Valenzuela contó también que cuando buscó la versión de Wilfredo Pedraza, quien era ministro del Interior, este no supo qué responderle. El hoy abogado del ex presidente Ollanta Humala solo relevó a los policías y la buscó solo para decirle que el entonces jefe del Estado "no tenía nada que ver".

"Asumí que iba a actuar de manera correcta, que era lo que correspondía a una autoridad de su talla, que era intervenir in fraganti ese acto desleal y lo que significaba eso para el Estado", respondió ante las preguntas de la fiscal Nora Córdova.

Valenzuela resaltó que el relevo de los policías, ordenado por Pedraza, le confirmó que la custodia era ilegal porque no tenía otra razón para hacerlo. De esta forma se borraron las pruebas para la fiscalía porque –dijo– al día siguiente no encontraron nada.

"Esa fue una decisión que tomó el ministro Pedraza. Días posteriores Pedraza fue a mi casa y me dijo que el presidente Ollanta Humala no tenía nada que ver. [...] Lo mismo hizo con Augusto Alvarez Rodrich y Jaime de Althaus. El ministro los había buscado para decirle lo mismo. El ministro dejó de ser ministro y se volvió operador político y fue a buscar a los periodistas para tratar de convencernos que el presidente no tenía nada que ver", agregó.

A la salida de la audiencia, Óscar López Meneses aseguró que la fiscalía "no ha querido investigar" al gobierno de Ollanta Humala. "Ese resguardo era imposible que lo pueda poner cualquier persona. La señora Valenzuela lo ha ratificado", declaró.

López Meneses, quien reconoce un resguardo irregular pero asegura que no fue para él, resaltó lo narrado por Valenzuela sobre la respuesta que le dio Pedraza. La versión del ex operador montesinista es que la custodia estaba para el ex viceministro Iván Vega, quien vivía a tres manzanas.

"El señor en vez de hacer un operativo con la fiscalía de turno para agarrar in fraganti a los responsables de este resguardo irregular, se quedó callado, se fue a Palacio de Gobierno a hablar con el presidente Humala e hicieron creer a la población que se trataba de un hecho de corrupción policial y eso es lo que nos están haciendo creer hasta el día de hoy", manifestó.

–Pedraza responde–

El ex ministro del Interior Wilfredo Pedraza, actual abogado de Humala, rechazó las declaraciones de Valenzuela y dijo que él "no actuó como un operador político", sino como un ministro "responsable".

"Yo actué como un ministro responsable que no hace abuso del poder para avasallar los derechos de las personas. Y luego actué con ética. Yo renuncié por un tema ético. No me va a dar lecciones de qué hacer", dijo en diálogo con este Diario.

Pedraza señaló que después de dejar el Ministerio del Interior buscó a Valenzuela porque se dio cuenta, con el avance de la investigación, que trataban de vincular el tema "forzadamente" con Humala. "Para mí el tema era llamar la atención de cómo el montesinismo estaba muy activo con la policía y cómo pretendían afectar la imagen del ex presiden", añadió.

Asimismo, indicó que, cuando se reveló el resguardo irregular en el reportaje, no tenía la información suficiente para solicitar al fiscal o al juez intervenir con un operativo.



La próxima audiencia de este juicio es el próximo martes 19 y tendrá como testigo a José Cueto Aservi.

Más información...