La integrante del equipo técnico de Perú Libre, Celeste Rosas, justificó este martes que las declaraciones del candidato presidencial Pedro Castillo, indicando que “el feminicidio es producto de la ociosidad”, fueron dadas porque él estaba “corriendo” y muchos periodistas presentes en Puno le preguntaron “a la vez”.

Rosas consideró que las expresiones de Castillo Terrones fueron “descontextualizadas” y aseguró que la violencia que existe en el Perú “no es solamente hacia mujeres”.

“Creo que las palabras expresadas por el candidato Pedro Castillo han estado en un contexto donde él está corriendo, prácticamente saliendo de un lugar y, tal vez, se han podido cortar algunas partes que él ha podido expresar”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Lo que sí le puedo decir es que la violencia que existe en el país no es solamente hacia mujeres, esa violencia y el asesinato que se hace a mujeres y se hace a líderes, a representantes de pueblos indígenas que están sufriendo la trata de niños, todo eso no es solamente un problema específico, tiene que ver con un problema estructural”, señaló.

El pasado lunes, Castillo Terrones consideró que los feminicidios son producto de la “ociosidad” generada por el mismo Estado y la falta de desarrollo en el país. Aseveró, en esa línea, que los gobiernos deberían enfocarse en la participación de la juventud en actividades de desarrollo productivo.

“Porque el maltrato, porque el feminicidio es producto de la ociosidad que genera el mismo Estado, la despreocupación, la delincuencia. Si generamos desarrollo, atraemos a la juventud, la sacamos de la ciudad impulsando el desarrollo”, expresó.

En otro momento, Rosas indicó que la ociosidad “es positiva y saludable” y consideró que en la actualidad el hacinamiento y la pobreza generan que se produzcan “situaciones de delincuencia”.

“Hay violencia no solo contra las mujeres, sino contra los niños. Están siendo afectados por madres de familia que están muy estresadas por la situación. Por supuesto que esta situación afecta y la pobreza afecta, y también las situaciones de delincuencia que son por esta situación de pobreza y exclusión, y para mí a eso se ha referido”, manifestó.

“Yo no creo que sea ociosidad que genere el Estado, tiene más bien que ver con el modelo, con la estructura, con este tema que la gente está frustrada porque no tiene trabajo, que se tienen que quedar en la casa porque la casa está hacinada, además eso no es ociosidad, porque el ocio no es malo, es saludable y necesario”, explicó.

