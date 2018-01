El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Fuerza Popular (FP) se pronunció este jueves sobre el indulto humanitario y derecho de gracia otorgados por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) al ex mandatario Alberto Fujimori.

A través de un comunicado, el órgano partidario naranja sostuvo que, por unanimidad, saluda la libertad de su líder histórico, aunque existen reparos sobre los métodos ejercidos para esta liberación.

"Saludamos la libertad del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, a pesar de discrepar con la forma en que se logró", manifestó el CEN de Fuerza Popular.

En víspera de Navidad, Kuczynski decidió indultar a Fujimori Fujimori, quien cumplía 25 años de prisión en el penal de la Diroes, lo cual ocasionó renuncias al interior del oficialismo y las críticas de la izquierda.

No obstante, un sector del fujimorismo agradeció la gracia otorgada por PPK.

El 21 de diciembre pasado, Kenji Fujimori, hijo menor del ex mandatario, y nueve legisladores más del grupo naranja, votaron por la abstención ante un pedido de vacancia contra PPK, iniciativa impulsada por Fuerza Popular.

Justamente por ello, diferentes tribunas de oposición criticaron un presunto pacto entre el Ejecutivo y el grupo de congresistas fujimoristas para evitar la vacancia del presidente y consumar el indulto a Alberto Fujimori.

De otro lado, el Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular señaló que para continuar con su rol de oposición "constructiva y responsable", exhortan a los representantes de su partido "a declinar cualquier invitación a formar parte del Poder Ejecutivo".

Comunicado del Comité Ejecutivo Nacional - CEN de Fuerza Popular pic.twitter.com/BeEMKYtXmv — Fuerza Popular PERÚ (@PFuerzaPopular) 4 de enero de 2018

En otro momento, enfatizó en que el último 15 de diciembre, el congreso nacional de Fuerza Popular aceptó la renuncia de seis integrantes del CEN del partido, por lo que se ha realizado la elección de un nuevo comité.

"Cabe precisar que los renunciantes fundamentaron su decisión en su firme compromiso con la renovación de los cuadros políticos partidarios", añadió.

Entre las salidas registradas se encuentran las de Pier Figari y Ana Herz de Vega. Por esto, el nuevo CEN del partido naranja destacó que se ha renovado la confianza hacia ellos "por el trabajo que vienen realizando como asesores de nuestra organización".

-Aguinaga responde-

El médico de cabecera de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga, cuestionó el pronunciamiento del CEN de Fuerza Popular a través de su cuenta de Twitter.

"Reiteran su férrea oposición al indulto, no les gusta forma. Los fujimoristas estamos 100% con objetivo logrado. ¡Luego de años de espera el chino libre! Ah, eso sí, siguen apoyando [Ana y Pier] a asesores anti chino no les queda otra", dijo el también ex parlamentario naranja.

Cabe mencionar que el CEN de Fuerza Popular está conformado por Keiko Fujimori, José Chlimper, Miguel Ángel Torres, Héctor Becerril, Cecilia Chacón, Wilfredo Ponce de León, Víctor Medina, Karina Beteta, Marco Antonio Pacheco, Edwin Vergara, Antonio Medina, Milagros del Carmen Manchego, Luis Galarreta, Juan Rengifo, Marco Miyashiro, Elard Melgar y Daniel Salaverry.

