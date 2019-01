El congresista de Fuerza Popular, Carlos Ticlla, se mostró hoy en desacuerdo con la moción de censura presentada por su bancada contra el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry.

"Es un momento muy difícil para Fuerza Popular, a mí no me hubiese gustado llegar a esta situación de confrontación. La verdad considero que no era el momento para esta censura", manifestó a El Comercio el legislador por Cajamarca.

Por esta razón, Ticlla adelantó que en la reunión de la bancada de hoy a las 4 p.m. pedirá que se le permita votar en abstención.

"Habrá una reunión de bancada a las 4 de la tarde, previa al pleno, para que los miembros de la bancada puedan fijar su posición a favor o en contra de la censura. Yo voy a proponer si uno puede abstenerse, pero sin renunciar a la bancada. Estamos entendiendo que el que no vota por la censura ya no pueden seguir, por eso veo que algunos están renunciando. Si uno vota en contra va a haber incomodidades", señaló.

En otro momento el legislador indicó que no contempla la renuncia a su agrupación, en caso su pedido no sea atendido.

"No se me ha cruzado la posibilidad de renuncia", subrayó. Sí dijo que en caso no se le permita abstenerse, votará de acuerdo "a la mayoría". Añadió: "No quiero que se tome como un traidor a la bancada".

